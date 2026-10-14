Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam

Ngày 14/10, tại Khánh Hòa, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa làm việc với KTNN khu vực VIII về kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và định hướng công tác trong thời gian tới. Buổi làm việc đặt ra những yêu cầu trọng tâm đối với đơn vị trong giai đoạn mới: nâng cao chất lượng phát hiện, kết luận và kiến nghị kiểm toán; tăng cường hiệu lực thực hiện kiến nghị; đổi mới phương thức kiểm toán trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng, lãnh đạo các đơn vị cùng tham gia buổi làm việc.