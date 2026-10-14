Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thu-tuong-cong-quoc-liechtenstein-brigitte-haas-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post995126.html