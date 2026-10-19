Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas và các đại biểu kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón, hội đàm với Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas. Sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến ký Hiệp định về tránh đánh thuế 2 lần giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas.

Thủ tướng Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong các buổi tiếp, hội đàm và hội kiến, lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008.

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Liechtenstein, lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao vị thế và những thế mạnh của Liechtenstein trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng bổ trợ cho định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa Việt Nam, ASEAN và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Thủ tướng Brigitte Haas thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và EFTA ký Hiệp định Thương mại tự do sau 14 năm đàm phán với 21 phiên đàm phán chính thức, cùng với hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein, lãnh đạo Việt Nam cho rằng các hiệp định này sẽ tạo khuôn khổ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên, góp phần giảm thuế quan và các rào cản thương mại, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy dòng vốn đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng và thịnh vượng của hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và bày tỏ vinh dự khi là thành viên Chính phủ Liechtenstein đầu tiên thăm Việt Nam, Thủ tướng Brigitte Haas nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đồng thời tạo cơ hội tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển, tiềm năng tăng trưởng và vị trí chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mong muốn khai thác hiệu quả những cơ hội được mở ra từ các thỏa thuận hợp tác mới, trong đó Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA và hiệp định tránh đánh thuế hai lần là những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh và có thể bổ trợ lẫn nhau như tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sản xuất công nghệ cao; tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở kinh nghiệm và thế mạnh của Liechtenstein, hai bên sẽ tăng cường trao đổi về quản lý quỹ đầu tư, quản lý tài sản, hoạt động ngân hàng, thị trường vốn và chứng khoán.

Hai bên cũng nhất trí sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA và thúc đẩy triển khai sau khi hiệp định có hiệu lực; tăng cường hợp tác trong chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, ngày 18-10, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Liechtenstein Brigitte Haas đã tham dự và đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA) cùng với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir; và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Astrid Bergmål.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas đã dạo phố đi bộ Hồ Gươm, trải nghiệm các hoạt động tại Thủ đô; tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.