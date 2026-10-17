Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ra đón Đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, kiêm nhiệm Liechtenstein Châu Mai Anh.

Liechtenstein và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2-7-2008. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Theo Đại sứ Châu Mai Anh, chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Cũng theo Đại sứ, chuyến thăm lần này cũng có thể mở ra hướng hợp tác mới, trong đó doanh nghiệp Liechtenstein kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.