Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến 4/12/2026.
Ngày 27/11, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau:
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến 4/12/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thu-tuong-cong-hoa-vanuatu-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1006017.html