Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 28/11 thông tin, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến 4/12/2026.

Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat. Nguồn: Sarah Friend

Việt Nam và Vanuatu thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3/3/1982. Sau 44 năm thiết lập mối bang giao, hai nước duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên nhiều mặt.

Về đầu tư, tính lũy kế đến ngày 30/9/2026, có 8 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,5 triệu USD, hiện xếp thứ 102/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam hiện chưa có dự án đầu tư sang Vanuatu.

Trước năm 2020, có khoảng 300 người Việt Nam tại Vanuatu; đa số kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, nhà hàng Việt Nam, xây dựng và trang trại. Người Việt Nam tại đây có cuộc sống ổn định. Hiện còn khoảng 30 - 40 người Việt thuộc thế hệ thứ 2, 3 và khoảng vài trăm người gốc Việt.