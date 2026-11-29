Cùng đi với Thủ tướng Jotham Napat có: Phu nhân Thủ tướng Lettis Napat; Chủ tịch Ủy ban Quốc tịch, Văn phòng Chính phủ Charlie Maniel; Nghị sĩ Quốc hội Tomker Netvunei; Cố vấn chính trị thứ nhất, Văn phòng Thủ tướng Kalfau George Kaloris; Tổng vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng Georges Maniuri; Cao ủy Vanuatu tại Australia Jimmy Nipo; Tổng vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Ngoại giao Joe Pakoa Lui; Tổng vụ trưởng Vụ Di trú, Bộ Nội vụ Jeffrey Markson; Tổng lãnh sự Vanuatu tại TP Hồ Chí Minh Trần Nam Trung.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đón Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Thủ tướng Jotham Napat sinh ngày 7-8-1972, tại đảo Tanna, Vanuatu. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Revans, Vương quốc Anh (năm 2005); chứng chỉ Khí tượng hạng II (tương đương bằng Cao đẳng Khí tượng) tại Đại học RMIT, Australia (năm 1998); chứng chỉ Khí tượng hạng III tại Đại học Victoria, New Zealand (năm 1997).

Từ năm 1993-2002, ông công tác tại Cục Khí tượng Vanuatu. Từ tháng 10-2002, ông là Giám đốc Cục Khí tượng; Đại diện thường trực của Vanuatu tại Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO). Trong giai đoạn 2010-2011, ông giữ vị trí Quyền Tổng cục trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ công ích. Từ năm 2011-2013, ông là Giám đốc Cục Khí tượng và Rủi ro địa chất. Từ năm 2013-2015, ông là Tổng cục trưởng Bộ Thích ứng với biến đổi khí hậu, Khí tượng, Rủi ro địa chất, Năng lượng, Môi trường và Quản lý thiên tai quốc gia. Năm 2015, ông là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về thiên tai. Từ năm 2016, ông trở thành nghị sĩ Quốc hội, đại diện khu vực bầu cử Tanna. Từ tháng 2-2016 đến tháng 11-2018, ông là Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ công ích. Từ tháng 6-2019 đến tháng 4-2020, ông là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Du lịch, Thương mại, Ngoại thương và Doanh nghiệp bản địa. Từ tháng 11-2022, ông giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và Ngoại thương. Từ ngày 11-2-2025, ông trở thành Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu.