Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan sắp thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk (Đô-nan Tút-xcơ) sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk (Đô-nan Tút-xcơ) sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-tuong-cong-hoa-ba-lan-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam-477896.html