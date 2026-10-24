Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm TP Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thay mặt lãnh đạo TP chủ trì lễ đón đoàn. Tham gia đón đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải và Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải chào mừng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng. (Ảnh: Vinh Anh)

Theo chương trình, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan sẽ tham quan phố cổ Hội An và một số địa điểm tại địa phương trước khi rời Đà Nẵng đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Hiện TP Đà Nẵng có 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Ba Lan với tổng vốn đăng ký khoảng 138.000 USD, hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông và thương mại dịch vụ.

Cơ quan lãnh sự danh dự Ba Lan tại Đà Nẵng được thành lập vào ngày 27/12/2023. Thời gian qua, UBND TP và các sở, ngành đón tiếp các đoàn công tác của cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam và các doanh nghiệp Ba Lan đến thăm, làm việc.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến sân bay quốc tế Đà Nẵng vào tối 23/10. (Ảnh: Vinh Anh)

Trong lĩnh vực văn hóa, kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (1944 - 1997) là người có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc bảo tồn các di tích lịch sử và khảo cổ tại Việt Nam như phố cổ Hội An, khu Đền tháp Mỹ Sơn.

Để tri ân công lao của ông đối với việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa thế giới Hội An, năm 2007, TP Hội An (cũ) đã xây dựng công viên ngay trung tâm phố cổ và đặt bức tượng bán thân để tưởng nhớ công lao của Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski, thường được người dân Hội An gọi với tên thân mật là Kazik.