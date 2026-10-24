Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tham quan Đô thị di sản Hội An

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Ngày 24/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến tham quan phố cổ Hội An (Đà Nẵng) và đặt vòng hoa tại Tượng đài Kiến trúc sư Kaziemierz Kwiatkowski.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đi dạo phố cổ. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Cùng đi có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan theo dõi tiết mục nghệ thuật truyền thống tại phố cổ Hội An. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Trên hành trình, Thủ tướng Donald Tusk và đoàn tham quan các tuyến phố, tìm hiểu công trình kiến trúc đặc trưng của đô thị di sản. Những mái ngói cổ, nhà gỗ và các công trình mang dấu ấn giao thoa văn hóa tạo nên nét riêng của phố cổ Hội An.

﻿Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan trò chuyện với người dân tại Hội quán Quảng Đông. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Sau khi dạo phố cổ, Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn đến tham quan Đình làng Cẩm Phô. Tại đây, đoàn tìm hiểu công trình gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng cư dân địa phương.

Thủ tướng Donald Tusk dâng hương tại Đình làng Cẩm Phô. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Tiếp đó, đoàn tham quan Hội quán Quảng Đông, một công trình kiến trúc tiêu biểu trong quần thể di tích phố cổ. Hội quán mang dấu ấn của cộng đồng người Hoa trong quá trình hình thành và phát triển Hội An.

Đoàn tham quan Hội quán Quảng Đông. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Trong hành trình tại Hội An, đoàn đến Công viên Kazik, đặt vòng hoa tại tượng đài kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski. Hoạt động diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của kiến trúc sư người Ba Lan trong công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa tại Việt Nam.

Thủ tướng Donald Tusk đặt vòng hoa tại tượng đài kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Công viên Kazik xây dựng năm 2007, tọa lạc tại số 138 Trần Phú, phố cổ Hội An. Công trình là sự tri ân sâu sắc của chính quyền và người dân địa phương đối với cố kiến trúc sư người Ba Lan Kaziemierz Kwiatkowski (1944–1997), được gọi thân mật là Kazik.

Kazik từng gắn bó mật thiết với công tác bảo tồn di sản văn hóa ở Việt Nam nói chung, miền Trung nói riêng. Ông là một trong những người sớm nhận ra giá trị đặc biệt của phố cổ Hội An, đồng thời đặt nền móng cho hành trình đưa đô thị này trở thành Di sản văn hóa thế giới. Quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ trình UNESCO kéo dài gần 20 năm, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ông chưa bao giờ nản lòng. Đến ngày 4/12/1999, đô thị cổ Hội An chính thức được vinh danh Di sản văn hóa thế giới của nhân loại. Đó là niềm vui khôn xiết của người dân Hội An, Việt Nam và có công lao rất lớn của Kazik. Năm 2007, thị xã Hội An đầu tư xây dựng công viên ngay trung tâm phố cổ để tưởng nhớ công lao của cố kiến trúc sư Kazik.