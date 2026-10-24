Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm Phố cổ Hội An, đặt hoa tượng kiến trúc sư Kazik
Sáng 24/10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đến thăm Phố cổ Hội An, đặt vòng hoa tại tượng đài kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (phường Hội An).
Tháp tùng đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.
Tham quan Phố cổ Hội An, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đã lần lượt ghé thăm Đình Cẩm Phô, Hội quán Quảng Đông, Chùa Cầu và đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (tên thân mật là Kazik).
Kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (1944 - 1997), là người có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc bảo tồn các di tích lịch sử và khảo cổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn.
Để tri ân công lao của ông đối với việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa thế giới Hội An, năm 2007, thành phố Hội An (cũ) đã cho xây dựng công viên ngay trung tâm phố cổ và đặt bức tượng bán thân để tưởng nhớ công lao của Kiến trúc sư Kazik.
Theo chương trình, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan sau khi rời Đà Nẵng sẽ đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thu-tuong-cong-hoa-ba-lan-donald-tusk-tham-pho-co-hoi-an-dat-hoa-tuong-kien-truc-su-kazik-3356285.html