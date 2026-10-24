Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm Phố cổ Hội An, đặt hoa tượng kiến trúc sư Kazik

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (mặc áo dài, thứ 5 từ phải sang) cùng đoàn công tác địa phương đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk (đầu tiên từ trái sang). Ảnh: QUỐC TUẤN

Tháp tùng đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An giới thiệu thông tin về Phố cổ Hội An đến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tham quan Phố cổ Hội An, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đã lần lượt ghé thăm Đình Cẩm Phô, Hội quán Quảng Đông, Chùa Cầu và đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (tên thân mật là Kazik).

Kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (1944 - 1997), là người có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc bảo tồn các di tích lịch sử và khảo cổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ đoàn đại biểu Cộng hòa Ba Lan. Ảnh: QUỐC TUẤN

Để tri ân công lao của ông đối với việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa thế giới Hội An, năm 2007, thành phố Hội An (cũ) đã cho xây dựng công viên ngay trung tâm phố cổ và đặt bức tượng bán thân để tưởng nhớ công lao của Kiến trúc sư Kazik.

Theo chương trình, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan sau khi rời Đà Nẵng sẽ đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk chào hỏi người dân địa phương trong Hội quán Quảng Đông. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk trò chuyện cùng du khách quốc tế trên đường phố Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN