Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia Đoàn tháp tùng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam, có: Bộ trưởng Khoa học và Đại học Marcin Kulasek; Quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Phát ngôn viên của Chính phủ Adam Szlapka; Phó Quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Agnieszka Rucinska; Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Ngoại giao, Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về an ninh quốc gia Robert Kupiecki; Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Phát triển và Công nghệ Michal Baranowski; Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Tài sản Nhà nước Konrad Golota; Đại biện lâm thời tại Việt Nam Joanna Skoczek; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Malgorzata Latkiewicz-Pawlak; Giám đốc Trung tâm Thông tin Chính phủ Kamila Terpial; Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Maciej Obcowski; Cố vấn của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Beata Turska; Cố vấn của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Igor Ostachowicz; Nghị sĩ Hạ viện, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Ba Lan-Việt Nam Grzegorz Napieralski.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sinh ngày 22/4/1957 tại Gdansk, Ba Lan. Ông học ngành lịch sử tại Đại học Gdansk, Ba Lan.

Năm 1980, ông đồng sáng lập Hiệp hội Sinh viên Độc lập (NZS), tổ chức này sau đó trở thành một phần của Phong trào Đoàn kết; sau đó ông trở thành Chủ tịch Phong trào Đoàn kết tại nơi làm việc và là nhà báo cho ấn phẩm tuần do Phong trào xuất bản.

Năm 1991, ông được bầu làm Nghị sĩ Thượng viện Cộng hòa Ba Lan.

Giai đoạn 1997-2001, ông là Phát ngôn viên Thượng viện Cộng hòa Ba Lan.

Ông đảm nhiệm các cương vị Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ba Lan giai đoạn 2001-2005; lãnh đạo Đảng Liên minh Công dân trung hữu giai đoạn 2003-2007; Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan giai đoạn 2007-2014.

Từ năm 2014 đến 2019, ông là Chủ tịch Hội đồng châu Âu, là chính trị gia Ba Lan đầu tiên giữ vị trí này.

Năm 2021, ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Liên minh Công dân. Ông được Quốc hội Ba Lan bầu làm Thủ tướng từ tháng 12/2023.