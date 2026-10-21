Thủ tướng Cộng hoà Ba Lan Donald Tusk sắp thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hoà Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26-10-2026.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4-2-1950. Trải qua 76 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đồng thời cam kết nỗ lực thúc đẩy phê chuẩn và đưa vào thực thi Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).