Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sắp thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. PAP/ TTXVN

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26-10.

Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 4-2-1950. Từ những năm 1960 cho đến đầu những năm 1990, Ba Lan đã đào tạo cho Việt Nam trên 4.000 sinh viên và cán bộ khoa học; trên 3.500 công nhân lành nghề, chủ yếu trong các ngành than, đóng tàu.

Đến nay, mối quan hệ Việt Nam - Ba Lan được xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục - đào tạo...

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á. Ba Lan cũng là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Một số lĩnh vực đang phát triển và có nhiều tiềm năng trong hợp tác hai nước là: du lịch, hợp tác khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo…