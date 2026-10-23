Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Đón đoàn ở sân bay quốc tế Đà Nẵng có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đón Thủ tướng Ba Lan tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tháp tùng Thủ tướng (còn gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) Ba Lan Donald Tusk có: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Marcin Kulasek; Quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Phát ngôn viên của Chính phủ Adam Szłapka; Phó quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Agnieszka Rucińska; Phó quốc vụ khanh tại Bộ Ngoại giao, Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về an ninh quốc gia Robert Kupiecki; Phó quốc vụ khanh tại Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Michał Baranowski; Phó quốc vụ khanh tại Bộ Tài sản Nhà nước Konrad Gołota; Đại biện lâm thời Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Małgorzata Łatkiewicz-Pawlak; Giám đốc Trung tâm thông tin Chính phủ Kamila Terpiał; Phó cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Maciej Obcowski; Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Beata Turska; Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Igor Ostachowicz; Nghị sĩ Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ba Lan-Việt Nam Grzegorz Napieralski.

Thủ tướng Donald Tusk sinh ngày 22-4-1957 tại Gdansk, Ba Lan. Năm 1976, ông theo học ngành lịch sử tại Đại học Gdansk, Ba Lan. Năm 1980, ông đồng sáng lập Hiệp hội Sinh viên Độc lập (NZS)-tổ chức sau này trở thành một phần của Phong trào đoàn kết- sau đó giữ chức Chủ tịch Phong trào đoàn kết tại nơi làm việc và là nhà báo cho ấn phẩm tuần do Phong trào đoàn kết xuất bản. Năm 1991, ông được bầu làm nghị sĩ Thượng viện Ba Lan. Ông từng đảm nhiệm các vị trí: Phát ngôn viên Thượng viện (1997-2001); Phó chủ tịch Thượng viện (2001-2005); lãnh đạo Đảng Liên minh Công dân (2003-2007). Ông được bầu giữ chức Thủ tướng Ba Lan nhiệm kỳ 2007-2014. Từ năm 2014 đến 2019, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu và là chính trị gia Ba Lan đầu tiên giữ vị trí này. Năm 2021, ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Liên minh Công dân. Từ tháng 12-2023, ông giữ chức Thủ tướng Ba Lan.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu dài, tin cậy chính trị và hợp tác thực chất. Là một trong những quốc gia châu Âu sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 4-2-1950), Ba Lan cũng là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Kim ngạch song phương duy trì tăng đều qua các năm, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới. Chuyến thăm tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hàng hóa hai nước.

Hai bên có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao; qua đó phát huy thế mạnh bổ trợ, tăng cường kết nối doanh nghiệp và tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế, khoa học công nghệ Việt Nam-Ba Lan phát triển bền vững.

Đại biện lâm thời Cộng hòa Ba Lan, Trưởng phái đoàn tại Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội Joanna Skoczek cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhằm xác định và khẳng định những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn nhất giữa hai nước, đó là giáo dục, thương mại, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Bà Joanna Skoczek cũng cho biết, một số văn kiện quan trọng cũng sẽ được ký kết trong chuyến thăm, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước.