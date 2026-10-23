Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tối 23/10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng.

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Đà Nẵng có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.

Tháp tùng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam có ông Marcin Kulasek, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Đại học; ông Adam Szłapka, Quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Phát ngôn viên của Chính phủ; bà Agnieszka Rucińska, Phó Quốc vụ khanh tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng; ông Robert Kupiecki, Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Ngoại giao, Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về an ninh quốc gia; ông Michał Baranowski, Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Phát triển và Công nghệ; ông Konrad Gołota, Phó Quốc vụ khanh tại Bộ Tài sản Nhà nước; bà Joanna Skoczek, Đại biện Lâm thời tại Việt Nam; bà Małgorzata Łatkiewicz-Pawlak, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng; bà Kamila Terpiał, Giám đốc Trung tâm Thông tin Chính phủ; ông Maciej Obcowski, Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao; bà Beata Turska, Cố vấn của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; ông Igor Ostachowicz, Cố vấn của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; ông Grzegorz Napieralski, Nghị sĩ Hạ viện, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Ba Lan-Việt Nam.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sinh ngày 22/4/1957 tại Gdansk, Ba Lan. Từ năm 2014 đến 2019, ông là Chủ tịch Hội đồng châu Âu và là chính trị gia Ba Lan đầu tiên giữ vị trí này. Năm 2021, ông chính thức được bầu làm Chủ tịch Đảng Liên minh Công dân.

Đến tháng 12/2023, ông đã được Quốc hội Ba Lan bầu làm Thủ tướng. Đây cũng là nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai trong sự nghiệp của ông, sau giai đoạn lãnh đạo quốc gia này từ năm 2007 đến 2014.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu dài, tin cậy chính trị và hợp tác thực chất. Là một trong những quốc gia châu Âu sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (4/2/1950), Ba Lan cũng là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Kim ngạch song phương duy trì tăng đều qua các năm, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải nêu rõ, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới. Chuyến thăm tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hàng hóa hai nước.

Hai bên có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao; qua đó phát huy thế mạnh bổ trợ, tăng cường kết nối doanh nghiệp và tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế, khoa học công nghệ Việt Nam-Ba Lan phát triển bền vững.

Đại biện Lâm thời Cộng hòa Ba Lan, Trưởng Phái đoàn tại Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội Joanna Skoczek, cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhằm xác định và khẳng định những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn nhất giữa hai nước, đó là giáo dục, thương mại, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bà Joanna Skoczek cũng cho biết một số văn kiện quan trọng cũng sẽ được ký kết trong chuyến thăm, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước./.