Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: chinhphu.vn

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu cũng đã thực hiện nghi thức đánh cồng "30 năm vững niềm tin – vươn tầm phát triển" và ra mắt hai hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đây là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của ngành chứng khoán Việt Nam trong suốt 30 năm qua.

Theo Thủ tướng, sự ra đời của ngành chứng khoán Việt Nam cách đây 30 năm là một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từng bước xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ Việt Nam nhất quán trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn, mà cả tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và những đối tác có tầm nhìn dài hạn, cùng đồng hành với sự phát triển của Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: chinhphu.vn

Chính phủ sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi để các nguồn lực được phát huy hiệu quả, các cơ hội được chuyển hóa thành giá trị và những thành quả phát triển được chia sẻ hài hòa, bền vững.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các bộ, ngành liên quan cụ thể hóa những định hướng nêu trên bằng các chương trình hành động thiết thực, với trách nhiệm rõ ràng, lộ trình cụ thể và kết quả có thể đo lường được. Mỗi bước cải cách phải tạo ra chuyển biến thực chất cho thị trường, mỗi chính sách phải góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và mỗi bước phát triển của thị trường chứng khoán phải đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền kinh tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã cung cấp thêm thông tin tới các đại biểu, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế: Liên quan đến đàm phán thuế với Hoa Kỳ, Việt Nam vừa qua đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ. Hiện nay, hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố. Việc ký kết, thực thi Hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam, Hoa Kỳ và các nhà đầu tư quốc tế.