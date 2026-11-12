Thủ tướng: Chúng ta đã giảm rất mạnh số lượng dự án đầu tư công, chỉ còn khoảng 5.000 dự án

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn trước Quốc hội

Chiều 12-11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội.

Nhiều vấn đề được các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đặt ra với người đứng đầu Chính phủ như: giải pháp huy động nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng; chính sách cụ thể để thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển khoa học, công nghệ...

Nhà đầu tư không thể yên tâm nếu môi trường pháp lý không minh bạch

Trả lời nhóm câu hỏi về huy động vốn mà các đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (đoàn Phú Thọ), đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (đoàn Cần Thơ), đại biểu Phan Duy Anh (đoàn Đà Nẵng)… nêu ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ đã có chương trình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, chương trình hành động triển khai thực hiện và sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (đoàn Phú Thọ) đặt câu hỏi chất vấn

Các mục tiêu của cả nhiệm kỳ và từng năm đều gắn với yêu cầu huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Theo Thủ tướng, đối với nguồn vốn đầu tư của khu vực FDI, đầu tư gián tiếp nước ngoài và huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư tư nhân thì việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải hoàn thiện thể chế.

Theo đó, phải xây dựng được một khuôn khổ pháp lý minh bạch, phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế và tạo lòng tin cho người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm vào môi trường pháp lý của chúng ta. Các quy định của pháp luật phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Chính phủ sẽ tập trung cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ về xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành những luật, nghị quyết đã được thông qua và các luật, nghị quyết trong kỳ họp này cũng như thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Trung ương, Đại hội và cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh thể chế, theo Thủ tướng, phải tiếp tục kiên định duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và kiểm soát được các cân đối vĩ mô. Người đứng đầu Chính phủ nói: "Nhà đầu tư sẽ không bao giờ yên tâm nếu môi trường pháp lý không minh bạch, không rõ ràng, không dễ thực hiện và không giữ được các cân đối vĩ mô. Khi đó sẽ xói mòn lòng tin. Như vậy chúng ta không thể huy động được".

Đối với từng nhóm nhà đầu tư, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ có các giải pháp phù hợp.

Trong đó, với các quỹ đầu tư và nguồn vốn trung, dài hạn, Chính phủ đã có đề án, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán; đồng thời chỉ đạo xây dựng các công cụ thu hút vốn đầu tư trung và dài hạn, tạo thêm cơ sở và công cụ tài chính cho nhà đầu tư.

Việc triển khai các trung tâm tài chính tại TP HCM và thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán…

"Chúng ta đã giảm rất mạnh số lượng dự án, đó là điểm quan trọng nhất"

Về vấn đề đầu tư công, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (đoàn Cần Thơ) nêu, tại nghị quyết 27, Quốc hội đã thông qua tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 8,22 triệu tỷ đồng, tăng 5,35 triệu tỷ đồng so với giai đoạn 2021-2025.

Đại biểu đề nghị Thủ tướng làm rõ giải pháp vừa huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số, vừa kiểm soát tình trạng bơm tiền dàn trải, tránh nguy cơ lạm phát, áp lực tỷ giá và bẫy nợ, bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô?

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn

Trả lời, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, các giải pháp đã được xác định. Vấn đề quan trọng là lựa chọn đúng dự án, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

Theo Thủ tướng, thực hiện Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, số lượng dự án đầu tư công phải được kiểm soát, giảm tối thiểu 30%. Trong nhiệm kỳ vừa qua, số lượng dự án đã giảm mạnh, còn khoảng 5.000 dự án. Hiện tổng số dự án sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương, theo báo cáo của Bộ Tài chính, chỉ khoảng trên 3.000 dự án.

"Chúng ta đã giảm rất mạnh số lượng dự án. Đấy là một điểm quan trọng nhất" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc lựa chọn dự án phải căn cứ chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội, tập trung vào những công trình, dự án có tính lan tỏa, liên vùng và hạ tầng thiết yếu như giao thông, cảng biển, một số lĩnh vực khoa học, công nghệ then chốt và hạ tầng phục vụ nông nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh, khi kiểm soát được số lượng, chất lượng và tiến độ dự án, vốn đầu tư công sẽ được sử dụng đúng mục đích, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời hạn chế nguy cơ gây bất ổn trên thị trường.

Phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ

Các đại biểu dự phiên chất vấn

Tiếp tục trả lời câu hỏi của các ĐBQH về giải pháp căn cơ để khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm…, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, các nghị quyết, quy định, kế hoạch hành động của Trung ương, Chính phủ đã đầy đủ. Tuy vậy, quá trình triển khai thực tế vẫn còn tình trạng như ĐBQH phản ánh.

Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền. Hiện Chính phủ cũng đang rà soát lại toàn bộ việc phân cấp, phân quyền xuống địa phương để xác định rõ nhiệm vụ nào chính quyền cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp xã có thể làm và những nhiệm vụ nào phải rà soát lại.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Nếu tất cả những vấn đề đã được quy định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt được tiến độ, kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, để có thể điều chỉnh, thay thế và bổ sung kịp thời.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng trả lời các câu hỏi về phát huy thế mạnh 34 địa phương để chọn đúng dự án để tăng trưởng bền vững; tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ; tập trung nguồn lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long…