Các dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, sản xuất công nghiệp và công nghệ cao… đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 13 tỉ USD.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng các nhà đầu tư

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư gồm dự án Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link tại phường Tân Phước với tổng vốn đầu tư 16.835,8 tỉ đồng, tương đương khoảng 770 triệu USD; dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6 với tổng vốn đầu tư 1.742,75 tỉ đồng, tương đương khoảng 66,6 triệu USD do Công ty Cổ phần Khai Anh Bình Thuận đầu tư.

Thủ tướng chứng kiến TP.HCM công bố 12 dự án đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm

Các dự án khác gồm: Khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng vốn đầu tư 60.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 2,292 tỉ USD; dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với sự tham gia của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A với tổng vốn đầu tư 128.872,7 tỉ đồng, tương đương khoảng 4,923 tỉ USD.

Chủ tịch UBNDTP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng các nhà đầu tư

Doanh nghiệp đến từ Singapore cũng đầu tư vào dự án Swift Logistics có tổng vốn đầu tư 25.850,44 tỉ đồng, tương đương khoảng 987,4 triệu USD. Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam đầu tư dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 173.115,06 tỉ đồng, tương đương khoảng 6,612 tỉ USD. Ngoài ra, còn có 5 dự án trọng điểm khác.

Việc công bố các dự án tại AEF 2026 góp phần giới thiệu những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của TP.HCM, đồng thời tạo cơ sở để tiếp tục kết nối nhà đầu tư, đối tác công nghệ và các tổ chức tài chính trong quá trình triển khai.

Diễn ra từ ngày 26 đến 29.10 tại TPHCM với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện.