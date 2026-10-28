Thủ tướng chứng kiến lễ trao quyết định công nhận 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến lễ trao quyết định công nhận 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC tổ chức lễ công bố 10 công ty holding đầu tiên được công nhận tư cách thành viên.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng đại diện các bộ, ngành và các đại biểu tham dự Diễn đàn chứng kiến lễ công bố trao văn kiện hợp tác chiến lược giữa TPHCM và WEF và trao quyết định công nhận 10 thành viên holding đầu tiên của VIFC-HCMC.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler trao văn kiện hợp tác chiến lược giữa TPHCM và WEF - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, trao quyết định công nhận tư cách thành viên cho 10 công ty holding.

Các doanh nghiệp được công nhận gồm: Công ty TNHH EQuest Capital; Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC; Công ty TNHH VinaCapital International Partners; Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings; Công ty TNHH Một thành viên Rovela Pay; Công ty TNHH REE Energy Finance; Công ty Cổ phần Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam; Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

Các doanh nghiệp định hướng đầu tư vào nhiều lĩnh vực như giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính, thanh toán và giao dịch hàng hóa. Đây là những thành viên bước đầu tham gia xây dựng hạ tầng, kết nối nguồn vốn và phát triển sản phẩm cho hệ sinh thái VIFC-HCMC.

Theo thông tin công bố, 10 thành viên có tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp là 33,63 triệu USD; tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD.

Trong đó, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC dự kiến huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái VIFC-HCMC. Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam dự kiến huy động, đầu tư khoảng 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu.

10 thành viên được công nhận dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Công ty TNHH EQuest Capital dự kiến huy động khoảng 325 triệu USD thông qua thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh New York, phục vụ phát triển hạ tầng giáo dục tại Việt Nam, trọng tâm là Khu đô thị Đại học Tây Nam TPHCM. Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC dự kiến huy động khoảng 275 triệu USD để đầu tư phát triển hạ tầng trong VIFC-HCMC; Công ty TNHH REE Energy Finance dự kiến huy động khoảng 200 triệu USD cho các dự án năng lượng tái tạo.

Đối với Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam), doanh nghiệp đang nghiên cứu khả năng hình thành các nền tảng đồng đầu tư với đối tác toàn cầu, hướng tới huy động tới 1 tỷ USD, chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ ba, để khai thác cơ hội trong các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, thương mại và dịch vụ tại VIFC-HCMC.

Việc công nhận các thành viên đầu tiên tạo cơ sở để mở rộng hệ sinh thái VIFC-HCMC, đồng thời thúc đẩy kết nối nguồn vốn với các dự án cụ thể. Tuy nhiên, tư cách thành viên không thay thế giấy phép hoặc chấp thuận chuyên ngành đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Sau khi công nhận 10 công ty holding đầu tiên, VIFC-HCMC tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép, trước mắt tập trung vào lĩnh vực quỹ đầu tư và quản lý tài sản.

Theo định hướng đang được xây dựng, cơ chế cấp phép đối với công ty quản lý tài sản dự kiến gồm ba cấp độ: tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ và quỹ đầu tư chuyên nghiệp; quản lý quỹ đầu tư đại chúng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; cùng đại diện các bộ, ngành, các đại biểu tham dự Diễn đàn chứng kiến lễ công bố - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cơ chế này tham khảo kinh nghiệm của các trung tâm tài chính quốc tế như Singapore, Dubai và Hong Kong (Trung Quốc), hướng tới xây dựng quy trình cấp phép phù hợp với tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của từng loại hình hoạt động.

VIFC-HCMC dự kiến hoàn thiện, ban hành các quy trình, quy chế liên quan đến việc tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11/2026. Đối với ngân hàng, công ty chứng khoán và các hoạt động kinh doanh có điều kiện khác, việc tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp phép sẽ được triển khai theo lộ trình sau khi các quy định tương ứng được ban hành.

Trên cơ sở các thành viên đầu tiên, VIFC-HCMC hướng tới mở rộng mạng lưới định chế tài chính, kết nối nhà đầu tư trong nước và quốc tế, phát triển sản phẩm tài chính và thúc đẩy các giao dịch thực tế, qua đó huy động, phân bổ nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế.