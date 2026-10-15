Thủ tướng chủ trì triển khai chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất

Sáng 15/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, ngày 24/8, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 46/2026 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên cơ sở hợp nhất 4 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Để triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ ban hành Nghị định 367/2026 quy định cụ thể nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện chương trình. Thủ tướng ban hành Quyết định 1966 kiện toàn Ban Chỉ đạo ở Trung ương và định hướng kiện toàn Ban Chỉ đạo tại các địa phương.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, việc ban hành các văn bản trên nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, đổi mới toàn diện phương thức quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Việc hợp nhất nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả các chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Chính phủ tổ chức hội nghị này nhằm thúc đẩy nhanh hơn, tạo chuyển biến rõ rệt hơn, hướng tới hiệu quả thực chất với phương châm nhất quán “rõ chính sách, rõ địa bàn, rõ đối tượng thụ hưởng”, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương quyết định, thực hiện và chịu trách nhiệm.

Đồng thời, bảo đảm đầy đủ các mục tiêu, chính sách và quyền lợi của người dân đã được Quốc hội quyết định theo hướng lấy người dân làm chủ thể thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ thụ động.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá, xác định rõ những nội dung/nhiệm vụ cốt lõi, điểm mới tại Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ, đặc biệt là làm rõ cơ chế chỉ đạo, điều phối, trách nhiệm giữa Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành quản lý ngành, lĩnh vực, các khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình.

Các đại biểu được yêu cầu thảo luận có trọng tâm, báo cáo ngắn gọn, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc; lãnh đạo các bộ ngành tập trung giải đáp các kiến nghị của địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo chương trình hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 46/2026 và Nghị định quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, lập kế hoạch, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực, quy định chuyển tiếp và các nội dung cần triển khai sau khi Nghị định có hiệu lực

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về cơ chế chỉ đạo, điều phối, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện Chương trình cơ chế phối hợp, theo dõi, tổng hợp, thông tin báo cáo...

Lãnh đạo các địa phương phát biểu về tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay; các nội dung cần được làm rõ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất.

Lãnh đạo các bộ, cơ quan phát biểu, trao đổi, làm rõ các nội dung cần thống nhất trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.