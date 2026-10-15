Thủ tướng chủ trì triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035

Sáng 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 22 đồng chí cán bộ được điều động, chỉ định, bổ nhiệm.