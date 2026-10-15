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Thủ tướng chủ trì triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035

Sáng 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương về triển khai thực hiện chương trình.

Báo VietnamPlus
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Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) ​

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) ​

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-chu-tri-trien-khai-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-van-hoa-xa-hoi-nong-thon-dan-toc-va-mien-nui-giai-doan-2026-2035-post1142055.vnp