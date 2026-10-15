Thủ tướng chủ trì triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Sáng 15/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, nhằm thống nhất cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hợp nhất 4 chương trình, tập trung nguồn lực phát triển

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, cho biết ngày 24/8/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển văn hóa; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 367/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026, quy định cụ thể nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1966/QĐ-TTg về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng thời định hướng kiện toàn Ban Chỉ đạo tại các địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, đây là bước thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, hướng tới đổi mới toàn diện phương thức quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Việc hợp nhất nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả chính sách trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chính phủ tổ chức Hội nghị nhằm thúc đẩy triển khai nhanh hơn, tạo chuyển biến rõ nét và bảo đảm hiệu quả thực chất. Phương châm xuyên suốt là "rõ chính sách, rõ địa bàn, rõ đối tượng thụ hưởng", gắn với phân cấp triệt để để chính quyền địa phương chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm.

Phân cấp rõ trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi người dân

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đầy đủ các mục tiêu, chính sách và quyền lợi của người dân đã được Quốc hội quyết định. Trong đó, cần chuyển mạnh cách tiếp cận, lấy người dân làm chủ thể tham gia quá trình phát triển, thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng hỗ trợ một cách thụ động.

Để Chương trình được triển khai thống nhất, hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá và xác định những nhiệm vụ cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ.

Các nội dung cần làm rõ gồm cơ chế chỉ đạo, điều phối; trách nhiệm giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với các bộ, ngành quản lý lĩnh vực; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và giải pháp tháo gỡ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận có trọng tâm, báo cáo ngắn gọn, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, khả thi. Lãnh đạo các bộ, ngành cần tập trung giải đáp kiến nghị của địa phương, bảo đảm những vấn đề phát sinh được trao đổi, thống nhất hướng xử lý.

Theo chương trình Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 46/2026/QH16 và Nghị định của Chính phủ; trong đó có việc lập kế hoạch, phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực, quy định chuyển tiếp và những nhiệm vụ cần triển khai sau khi Nghị định có hiệu lực.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về cơ chế chỉ đạo, điều phối, phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện, phối hợp theo dõi, tổng hợp và thông tin báo cáo. Đại diện các địa phương trao đổi về tình hình triển khai các chương trình hiện nay, những nội dung cần làm rõ sau hợp nhất. Lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan cùng thảo luận, thống nhất các vấn đề cần thiết để đưa Chương trình vào thực tiễn, bảo đảm các mục tiêu phát triển và quyền lợi của người dân.