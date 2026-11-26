Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của BCĐ về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của BCĐ về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của BCĐ về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của BCĐ về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN