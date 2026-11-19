Sáng 19/11, tại Nghệ An, Báo Đại đoàn kết và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc về việc phối hợp triển khai Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026. Cuộc gặp tập trung trao đổi về các cá nhân được địa phương giới thiệu, tiêu chí lựa chọn và cách thức lan tỏa những câu chuyện đẹp, những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng.