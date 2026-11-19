Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)