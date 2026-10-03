Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến với các địa phương

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026. Ảnh: Nhân Dân

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026. Ảnh: Nhân Dân

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung: Hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính để xử lý triệt để các “điểm nghẽn”, khơi thông các nguồn lực, kiến tạo phát triển; quan trọng nhất là trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đầy đủ, minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận về các nhóm vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả tăng trưởng 9 tháng và các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý IV/2026; trách nhiệm tổ chức thực thi… Đồng thời, yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể các nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành trong từng tháng; xác định rõ kết quả đầu ra, cơ quan, cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Báo cáo trình bày tại hội nghị khẳng định, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng khoa học, quyết liệt, sáng tạo, thực chất; tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kịp thời xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh, nhất là về giá năng lượng, nhập siêu, giải ngân vốn đầu tư công...

9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.187.253 tỉ đồng, bằng 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỉ USD; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,01 tỉ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường được tăng cường; quốc phòng-an ninh được củng cố.

Tuy nhiên, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn; dư địa điều hành kinh tế vĩ mô, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng chịu nhiều áp lực; việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn; …

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026, trong đó trọng tâm là tiếp tục kiên định, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu, tiêu dùng trong nước; thúc đẩy đầu tư, xây dựng; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường…

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất cao với các báo cáo trình bày tại hội nghị; đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026.

Theo đó, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,31%, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra, đứng thứ 5 cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt trên 47.000 tỷ đồng; xuất siêu trên 2,7 tỷ USD; toàn tỉnh đón gần 21 triệu lượt khách du lịch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh hiện mới đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp so với yêu cầu. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ cần tập trung cao trong quý IV, làm rõ trách nhiệm và tiến độ xử lý đối với từng dự án.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí khẳng định: tỉnh Ninh Bình kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số; tập trung cập nhật kịch bản tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu, thương mại và du lịch; đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, nhất là Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình; quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, cam kết giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương trong tháng 12/2026. Đồng thời, tập trung xử lý các dự án tồn đọng, có khó khăn, vướng mắc và tài sản công dôi dư để sớm đưa nguồn lực vào sử dụng; tiếp tục củng cố hệ thống y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Để tạo động lực tăng trưởng dài hạn, tăng cường liên kết vùng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo Bộ Xây dựng sớm tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, đồng thời đẩy nhanh việc tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình, đến năm 2050.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhất là đã tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các "điểm nghẽn", huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, quý IV/2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Để đạt mục tiêu tăng trưởng, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo các địa phương cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

Trong đó, tiếp tục rà soát, cụ thể hóa chương trình công tác, các kết luận của Trung ương; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung triển khai các dự án trọng điểm năm 2026; chủ động chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch; tăng cường các giải pháp kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường, kiểm soát chặt chẽ giá cả, kiểm soát lạm phát; bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là trong những tháng cuối năm. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm quyền lợi của người dân và ổn định thị trường.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược gắn với tiềm năng, lợi thế và thế mạnh của từng địa phương.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đẩy nhanh các chương trình, đề án về giáo dục, y tế, nhà ở, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” bảo đảm tiến độ, hiệu quả, thiết thực.

Tiếp tục củng cố quốc phòng-an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, cập nhật các kịch bản tăng trưởng; xác định rõ những lĩnh vực, địa bàn còn thiếu hụt so với mục tiêu để có nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong quý IV, phấn đấu cao nhất hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đối với các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn nữa các dư địa và động lực tăng trưởng mới. Đối với các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp mạnh, cụ thể, khả thi; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các bộ, ngành tiếp tục cập nhật, bổ sung, đánh giá sát tình hình và các kịch bản tăng trưởng; chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.