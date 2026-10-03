Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026

Theo chương trình, Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III/2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, 3 quý của năm 2026, tình hình thế giới và khu vực có rất nhiều biến động phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp và rất mạnh tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô.

Xung đột kéo dài tại Trung Đông tác động mạnh đến giá dầu, nguồn cung năng lượng, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, vận tải quốc tế, tạo sức ép trực tiếp lên sản xuất, xuất khẩu và ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô. Chính sách thuế quan của các nước và sự điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế đã tác động đến tăng trưởng toàn cầu, gia tăng sức ép lạm phát...

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, tập trung hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính để xử lý triệt để các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, kiến tạo phát triển.

Cùng với đó, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh sản xuất trong nước gắn với thực hiện miễn, giảm thuế, phí; xử lý triệt để kiến nghị để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện các biện pháp mạnh để đảm bảo an ninh năng lượng, điện, xăng dầu.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kết cấu hạ tầng đồng bộ, tháo gỡ các dự án khó khăn, tồn đọng kéo dài; tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đóng góp thúc đẩy nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống nhân dân…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng nêu rõ, Hội nghị sẽ đánh giá kết quả đạt được 9 tháng và bàn những giải pháp quyết liệt, mạnh hơn nữa để triển khai các nhiệm vụ trong quý IV của năm 2026 - năm có ý nghĩa bản lề, nền tảng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị.

Thủ tướng nhấn mạnh, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa; các điểm nghẽn để tháo gỡ triệt để; các giải pháp cụ thể đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý IV. Quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý IV và cả năm 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh 5 nhóm nội dung cần tập trung thảo luận tại phiên họp, gồm công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả tăng trưởng 9 tháng; phát huy vai trò của các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng; các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý IV và trách nhiệm tổ chức thực thi.

Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể các nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành trong từng tháng; xác định rõ kết quả đầu ra, cơ quan, cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện./.