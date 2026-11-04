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Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026

Sáng 4/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-10-nam-2026-post1146010.vnp