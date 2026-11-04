Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)