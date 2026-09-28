Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu tham dự phiên họp chuyên đề về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp chuyên đề về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp chuyên đề về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các đại biểu tham dự phiên họp chuyên đề về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)