Thủ tướng chủ trì họp về phát triển giáo dục và đào tạo

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2026 - 2027 và rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan tham dự cuộc họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tham dự cuộc họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thực hiện: Dương Giang/TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hóa