Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp triển khai các luật, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. Ả(nh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp triển khai các luật, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. Ả(nh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp triển khai các luật, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. Ả(nh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp triển khai các luật, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. Ả(nh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp triển khai các luật, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. Ả(nh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)