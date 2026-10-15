Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 15/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện chương trình. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (Ảnh: VGP).

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, ngày 24/8/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 46/2026/QH16 về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Chương trình được hình thành trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển văn hóa; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Theo Phó Thủ tướng, việc hợp nhất nhằm đổi mới toàn diện phương thức quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả các chính sách về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đặc biệt là các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc tại Hội nghị (Ảnh: VGP).

Để cụ thể hóa nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 367/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026, quy định nội dung, cơ chế và chính sách thực hiện chương trình. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1966/QĐ-TTg về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương và định hướng kiện toàn ban chỉ đạo tại các địa phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị lần này nhằm thúc đẩy nhanh hơn, tạo chuyển biến rõ rệt hơn, hướng tới hiệu quả thực chất với phương châm nhất quán "rõ chính sách, rõ địa bàn, rõ đối tượng thụ hưởng", phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương quyết định, thực hiện và chịu trách nhiệm.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các đại biểu thảo luận có trọng tâm, báo cáo ngắn gọn, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo các bộ ngành tập trung giải đáp các kiến nghị của địa phương.

Theo chương trình Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 46/2026/QH16 và Nghị định quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình, lập kế hoạch, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực, quy định chuyển tiếp và các nội dung cần triển khai sau khi Nghị định có hiệu lực.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về cơ chế chỉ đạo, điều phối, phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện chương trình, cũng như hoạt động phối hợp, theo dõi, tổng hợp và chế độ thông tin, báo cáo.

Lãnh đạo các địa phương trao đổi về tình hình triển khai những chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay, đồng thời nêu các vấn đề cần làm rõ sau khi hợp nhất. Lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan thảo luận, thống nhất những nội dung cần thiết để bảo đảm việc triển khai đồng bộ trong thời gian tới.