Thủ tướng chủ trì cuộc họp về giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030
Chiều 12/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-chu-tri-cuoc-hop-ve-giai-phap-dam-bao-cung-ung-dien-giai-doan-2026-2030-post1393611.html