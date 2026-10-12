Xã hộiThời sự

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 12/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Báo Tin Tức TTXVN
754 liên quanGốc
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng Quy hoạch điện VIII. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng Quy hoạch điện VIII. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng Quy hoạch điện VIII. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng Quy hoạch điện VIII. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-chu-tri-cuoc-hop-ve-giai-phap-dam-bao-cung-ung-dien-giai-doan-2026-2030-post1393611.html