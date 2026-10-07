Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Panama

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino tại Trụ sở Chính phủ. Việt Nam và Panama thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Dù cách xa về địa lý, hai nước có sự gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững. Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Panama được duy trì và phát triển trên nền tảng hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Đoàn cấp cao hai nước tại cuộc hội kiến. Việt Nam có vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, là cửa ngõ vào ASEAN và thị trường châu Á - Thái Bình Dương, trong khi Panama là cầu nối giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới hàng hải, logistics và thương mại quốc tế. Đây là những lợi thế bổ trợ, giúp Panama mở rộng kết nối với ASEAN và châu Á, còn Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Mỹ và Mỹ Latin.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được xác định là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Panama đã hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp cận thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như logistics, cảng biển, nông sản nhiệt đới, thủy sản, dệt may và năng lượng tái tạo.

Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định, từ 251,3 triệu USD năm 2014 lên 474 triệu USD năm 2025, tăng 19% so với năm 2024. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước có tính bổ trợ, tạo dư địa để tiếp tục mở rộng thương mại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Panama José Raúl Mulinophát biểu tại cuộc hội kiến. Hiện Việt Nam và Panama được đánh giá có tiềm năng tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, hậu cần cảng biển, ngân hàng, giáo dục - đào tạo và năng lượng xanh. Trong đó, kênh đào Panama là một lợi thế quan trọng có thể được hai nước khai thác để tăng cường kết nối thương mại, đưa hàng hóa tiến sâu hơn vào thị trường Mỹ Latin và châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời góp phần củng cố các chuỗi cung ứng quốc tế.

Cũng trong sáng 7/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama được bồi đắp qua các chuyến thăm, những hiệp định hợp tác và sự phối hợp tại nhiều diễn đàn quốc tế. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, duy trì các cơ chế hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và Panama nhìn chung ổn định, tin cậy.

Các cơ chế như Tham khảo Chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước và Ủy ban Hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát huy hiệu quả. Việc duy trì trao đổi đoàn các cấp, cùng phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, góp phần củng cố quan hệ song phương và nâng cao vị thế của mỗi nước trên trường quốc tế.

Panama coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đồng thời mong muốn triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thông qua Việt Nam thúc đẩy quan hệ với các nước ASEAN cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Về phía Việt Nam, Panama được xác định là một nước bạn bè truyền thống và đối tác có nhiều tiềm năng. Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có tính bổ trợ, qua đó khai thác tốt hơn những lợi thế riêng của mỗi nền kinh tế. Thông qua Panama, Việt Nam có thêm cơ hội tăng cường quan hệ với khu vực Trung Mỹ, mở rộng không gian hợp tác và tạo thêm dư địa phát triển quan hệ với các nước Mỹ Latin.

Phương Linh - Việt Linh