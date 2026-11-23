Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng cho biết năm 2027 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực mang tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Để đạt các mục tiêu phát triển KTXH năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để huy động đủ nguồn lực rất lớn. Tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh từng tháng phù hợp với tình hình, diễn biến.

Trong đó, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu. Phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn, đồng bộ hơn nữa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô. Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Nêu rõ phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế

Đồng thời, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng bộ để luật có hiệu lực đi vào cuộc sống. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, xác định rõ những việc cần làm, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

Cử tri thành phố Hải Phòng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định phân cấp, phân quyền và bố trí, phân bổ nguồn lực để địa phương, cấp cơ sở có điều kiện, năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; xử lý triệt để những vướng mắc trong vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành, địa phương.