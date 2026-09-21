Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp cấp thiết về cung ứng sách giáo khoa - Ảnh: chinhphu.vn

Ngày 21-9, tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp cấp thiết về cung ứng sách giáo khoa; rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW; trong đó, có những vấn đề cấp bách phải xử lý ngay, có những vấn đề cần xử lý trong thời gian tới, năm học tới.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả trước ngày 10/10/2026.

Về tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng nêu rõ năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW.

Yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa đã được Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ đạo quyết liệt; tuy nhiên, đến khi bước vào năm học mới, vẫn còn tình trạng nhiều học sinh, cơ sở giáo dục phổ thông ở một số địa phương chưa có đủ sách giáo khoa (đến nay vẫn còn thiếu trên 776.000 bản sách giáo khoa, chiếm tỉ lệ khoảng 0,31%); đây là vấn đề cấp bách, được xã hội rất quan tâm.

Những hạn chế, bất cập trong tổng hợp nhu cầu, dự báo, đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối, phân phối sách giáo khoa có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đã nêu. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng sách giáo khoa của Bộ còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa đổi mới thực sự sâu sắc về cách làm trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp quyết liệt, cấp bách, mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 và phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 25/9/2026, với quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

"Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng quyết định việc mời các nhà xuất bản khác, các cơ sở in ấn khác tham gia để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, không phụ thuộc chỉ vào Nhà xuất bản Giáo dục.

Những năm tới đây, phải đa dạng hóa việc in ấn, phát hành, không chỉ có một đầu mối; các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng tham gia. Các đồng chí ra tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng để kiểm soát và tổ chức in ấn đồng bộ để đảm bảo cung ứng đủ sách", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng lưu ý phải làm việc với từng địa phương, thực hiện rà soát, xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho từng học sinh; tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có sách giáo khoa (nhất là tại các địa phương hiện đang còn thiếu nhiều sách giáo khoa như Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hoà, Cần Thơ, Đắk Lắk...).