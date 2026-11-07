Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý, hạch toán và theo dõi tài sản công

Hiện trạng một cơ sở nhà, đất công không còn sử dụng trên địa bàn phường Tam Điệp. Ảnh: Ngọc Linh

Công điện nêu rõ, sau đợt Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã nắm bắt thực trạng nguồn lực tài sản được giao. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục nhằm tránh thất thoát, lãng phí và phát huy tối đa nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các bộ, ngành trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác thống kê, theo dõi, hạch toán tài sản thuộc phạm vi quản lý.

Cụ thể, các địa phương và đơn vị cần khẩn trương:

Hoàn thiện hành lang pháp lý phân cấp: Rà soát, ban hành kịp thời các văn bản thuộc thẩm quyền về phân cấp quản lý; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng; quy định thời gian sử dụng, tính hao mòn đối với tài sản cố định vô hình và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy...).

Siết chặt thanh tra, giám sát: Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong sử dụng, khai thác tài sản công, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Hoàn thành dứt điểm xử lý tồn đọng trong năm 2027: Củng cố hồ sơ, đối chiếu đồng bộ số liệu thực tế với sổ sách kế toán; định giá các tài sản chưa xác định được giá trị; tiếp nhận, bàn giao dứt điểm tài sản sau khi kết thúc dự án; kiên quyết xử lý tài sản hỏng, tài sản dôi dư không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình tổ chức triển khai thực hiện công điện.