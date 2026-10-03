Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát kịch bản tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (giữa), Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì điểm cầu trực tuyến thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.CÔNG

Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, GDP quý III ước tăng 9,95%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%; dịch vụ tăng 8,69%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%. Cả nước có 12/34 địa phương tăng trưởng đạt hai con số.

Khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5%; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4%.

Du lịch tăng trưởng ổn định trong 9 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: P.GIANG

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2,19 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 643.000 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn; nhiều dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và chi phí nhân công.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, những tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, GDP quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị bí thư cấp ủy, tập thể ban thường vụ các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo UBND triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động, với tinh thần tăng tốc, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến rõ nét.

Khai thác mạnh hơn các dư địa

Về nhiệm vụ chung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, ban hành đầy đủ, đúng hạn văn bản quy định chi tiết; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026. Các địa phương phải chỉ đạo cụ thể, sát hơn việc tháo gỡ dự án vướng mắc, tồn đọng, huy động nguồn lực trực tiếp phục vụ tăng trưởng.

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.CÔNG

Các địa phương phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xây dựng khu kinh tế đặc biệt theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Đồng thời, các địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ các dự thảo luật, chủ động kiến nghị trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật trình Quốc hội.

Bên cạnh đó cần phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với bình ổn giá; đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, đầu tư tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quản lý giá trên địa bàn, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu như điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao; quyết liệt hoàn thành đợt 100 ngày cao điểm xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược gắn với thế mạnh từng địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Ảnh minh họa: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Cùng với đó, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và các nhiệm vụ giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo dõi sát tình hình, khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng; đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu, xác định phần thiếu hụt so với kịch bản và đề ra giải pháp phù hợp cho quý IV.

Các địa phương nhận diện đầy đủ động lực, dư địa còn có thể khai thác, nhất là những ngành, lĩnh vực, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng. Tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục triển khai dự án; kịp thời báo cáo Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh hơn dư địa, thực hiện ngay giải pháp thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư tư nhân, phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa.

Địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu phải đánh giá kỹ dư địa còn lại, thực hiện ngay giải pháp mạnh, quyết liệt, cụ thể, hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ lưu ý một số địa phương chưa có chuyển biến về tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư, xử lý dự án tồn đọng, giáo dục và y tế; nhấn mạnh kết quả cuối năm sẽ là cơ sở để đánh giá, bố trí và luân chuyển cán bộ.

Bảo đảm nguồn lực, nâng cao đời sống nhân dân

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định giảm thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm; đơn giản hóa quy trình quản lý thuế, thủ tục đầu tư công; rà soát phương án điều chuyển vốn giữa các bộ, cơ quan, địa phương để sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Nghiên cứu bố trí vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay nhà ở xã hội; phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu; tháo gỡ khó khăn về vốn, tín dụng, mặt bằng, thị trường và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Các cơ quan liên quan hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng các hiệp định thương mại tự do; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu, điều phối vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm. Đẩy nhanh các dự án giao thông, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; nâng cao chất lượng nông sản, thúc đẩy cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tháo gỡ thẻ vàng IUU.

Về giáo dục, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phối hợp với địa phương hoàn thành xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bảo đảm vận hành, duy tu các trường đã hoàn thành. Rà soát quy hoạch, bố trí ngân sách, quỹ đất, bảo đảm đủ giáo viên, trường, lớp; nghiên cứu điều chỉnh chương trình, nội dung dạy học để giảm áp lực học tập, thi cử.

Về y tế, tập trung xây dựng trung tâm y tế tại các xã biên giới đất liền, gắn với mô hình quân dân y kết hợp, nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Tiếp tục thực hiện lộ trình phấn đấu đến hết năm 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp địa phương đẩy mạnh quảng bá theo thị trường mục tiêu, kích cầu du lịch nội địa, khai thác hiệu quả mùa du lịch cuối năm; triển khai thiết thực, hiệu quả Tuần lễ Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương phối hợp hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp xã; căn cứ vị trí việc làm, yêu cầu công việc để đề xuất biên chế phù hợp. Các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tháo gỡ điểm nghẽn tài chính cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu, xử lý kiến nghị và thông báo kết quả cho địa phương; chủ động truyền thông chính sách, phối hợp với cơ quan báo chí truyền tải chính xác, đầy đủ mục tiêu, nội dung chính sách để người dân, doanh nghiệp và xã hội hiểu, đồng thuận trong thực hiện.