Kinh tế đang bước vào chặng nước rút cuối năm với yêu cầu phải phát huy cao nhất các động lực để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng vẫn bảo đảm giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

GIAO NHIỀU THẨM QUYỀN, CƠ CHẾ ĐẶC BIỆT CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Trong quý III, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,95%, chạm ngưỡng hai con số, góp phần đưa tăng trưởng chín tháng đạt hơn 9%. Đây là con số cao nhất trong 15 năm qua.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm 2026, GDP quý IV cần tăng 12,5%.

Đây là áp lực rất lớn bởi nền kinh tế còn đối diện với rất nhiều khó khăn. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 10 tiếp tục đạt mức hơn 50 điểm nhưng sản lượng và đơn hàng mới đang tăng chậm. Tính đến hết quý III, cả nước có 24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, tạo áp lực lớn cho các đầu tàu tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, làm sao huy động phát huy được vị thế, vai trò của các địa phương trong quá trình phát triển của đất nước là vấn đề đặc biệt quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đã ban hành một loạt các quy định của pháp luật phân cấp, phân quyền rất mạnh mẽ theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Chính phủ ưu tiên tổng rà soát lại toàn bộ hệ thống quy hoạch. Ảnh minh họa/VnEconomy

Theo các quy định của Quốc hội và Chính phủ, thẩm quyền của chính quyền địa phương hiện rất lớn. Đơn cử, Quốc hội đã ban hành Luật Phát triển đô thị, trong đó giao rất nhiều thẩm quyền, cơ chế đặc biệt cho các địa phương.

TỔNG RÀ SOÁT LẠI TOÀN BỘ HỆ THỐNG QUY HOẠCH

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, việc thể chế hóa và triển khai thực hiện những quy định của pháp luật theo thẩm quyền của các cấp, các ngành, nhất là của các địa phương là rất quan trọng để đảm bảo các địa phương có thể phát huy các thế mạnh của mình trong việc đóng góp cho tăng trưởng chung của đất nước.

Một trong những ưu tiên của Chính phủ là phải tổng rà soát lại hệ thống các quy hoạch Trung ương, địa phương, quy hoạch liên vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực; hoàn thiện các quy hoạch đó làm cơ sở cho các địa phương huy động nguồn lực và xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành phải hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kỹ thuật làm cơ sở cho các địa phương triển khai các dự án có hiệu quả.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn này, Chính phủ đã phân bổ và ưu tiên đầu tư cho các dự án có tính chất liên vùng, kết nối trên các lĩnh vực.

Đồng thời, Chính phủ sẽ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng công nghệ và các sản phẩm công nghệ chiến lược theo đặc thù và lợi thế của từng địa phương để các địa phương có thể nâng cao năng lực, sức cạnh tranh.