Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi nạn nhân vụ nổ khí ga tại phố Nguyễn Văn Tuyết
Chiều 24/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ nổ khí ga sáng nay tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-tuong-chinh-phu-tham-hoi-nan-nhan-vu-no-khi-ga-tai-pho-nguyen-van-tuyet-246261124202655512.htm