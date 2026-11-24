Ngày 24/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận. Nghi vấn xuất phát từ việc một nhóm 5 người gọi các em nhỏ đến gần ô tô để cho tiền, khiến các em hoảng sợ chạy về báo gia đình.