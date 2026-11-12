Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cùng nhiều khách mời là Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Đây là chuỗi Hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines.

Trước đó, ngày 14/11 sẽ diễn ra các cuộc họp trù bị: (i) cấp Bộ trưởng Ngoại giao (BTNG), gồm Hội nghị BTNG ASEAN (AMM), Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) và Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC); (ii) Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế (AECC).

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Phiên toàn thể - Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN; Phiên họp hẹp - Các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; Các Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác +1, ASEAN+3 và EAS sẽ rà soát tình hình quan hệ và đề ra định hướng hợp tác, cũng như trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Các Hội nghị lần này dự kiến thông qua khoảng 33 văn kiện, trong đó có các Tuyên bố chuyên ngành của ASEAN về quản lý thương mại chiến lược nhằm bảo đảm thương mại khu vực an toàn, thúc đẩy tăng trưởng MSME dựa trên trí tuệ nhân tạo, nâng cao tự cường và an ninh nguồn cung dầu khu vực, nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong sẵn sàng ứng phó và cứu trợ thảm hoạ khẩn cấp (sáng kiến của Việt Nam)… cũng như các Tuyên bố với các đối tác +1, ASEAN+3 và cấp cao Đông Á (EAS).

Trên tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, Đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines, các nước ASEAN và các đối tác, đóng góp vào thành công chung của các hội nghị.

Tại các Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược và ứng phó chủ động của ASEAN trước các biến động, tăng cường quan hệ, hợp tác thực chất của ASEAN với các đối tác, trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của Hiệp hội, và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với Lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.

Các Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Kinh tế thế giới khó khăn, bất định dưới tác động của bảo hộ, thuế quan và xung đột. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhất là về khoa học - công nghệ. Khu vực Đông Nam Á nhìn chung ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là từ các điểm nóng và sự nổi lên của các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia...

Dù đối diện nhiều thách thức đa chiều, ASEAN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các ưu tiên năm 2026 và đạt nhiều thành tựu tích cực, nhất là trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực; thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối, khoa học công nghệ, tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác thực chất với các đối tác.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines phát huy tốt vai trò dẫn dắt, giúp ASEAN vượt qua nhiều khó khăn, thúc đẩy triển khai các mục tiêu, ưu tiên của ASEAN năm 2026. Philippines sẽ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 cho Singapore tại Lễ bế mạc các HNCC.

Việt Nam tiếp tục tham gia đầy đủ, chủ động và thực chất vào các tiến trình hợp tác; đóng góp quan trọng vào củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm, nâng cao năng lực tự cường, tự chủ chiến lược của ASEAN; thúc đẩy nghị sự hợp tác cùng có lợi với các đối tác lớn.