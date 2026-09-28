Thủ tướng Chính phủ: Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Chính phủ đến điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 57-NQ/TW, hệ thống hiện theo dõi 2.011 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 1.326 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 482 nhiệm vụ, đang thực hiện 176 nhiệm vụ. Tính đến ngày 20/9/2026, tiến độ thực hiện Kế hoạch 05-KH/BCĐTW, Quyết định 88/QĐ-BCĐCP có chuyển biến tích cực tại nhiều nhiệm vụ; các điểm nghẽn về thể chế và thủ tục hành chính (TTHC) đã được các bộ, ngành, địa phương giải trình làm rõ, cơ bản hoàn thành tái cấu trúc, cắt giảm. Đến nay, các tỉnh, thành phố đã hoàn thành rà soát vướng mắc thể chế, ban hành danh mục TTHC ưu tiên tái thiết kế quy trình “6 rõ”, đẩy mạnh cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử, học bạ số và tích hợp trên 34,02 triệu sổ sức khỏe điện tử lên VNeID; giải pháp xóa vùng lõm sóng được triển khai bước đầu có hiệu quả tại các vùng khó khăn.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ đến các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, KHCN, ĐMST và CĐS đã đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo kết quả ước tính bước đầu của Bộ Tài chính, tỷ trọng giá trị tăng thêm của KHCN và CĐS trong GDP tăng từ khoảng 15,29% năm 2020 lên 16,51% năm 2025. Riêng năm 2025, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số ước khoảng 14,02% GDP, trong đó kinh tế số lõi khoảng 8,42%, giá trị tạo thêm do số hóa các ngành kinh tế khác khoảng 5,60%; tỷ trọng giá trị tăng thêm của hoạt động KHCN ước khoảng 2,49% GDP. Bên cạnh đó, công nghệ chiến lược đã chuyển từ xây dựng danh mục sang tổ chức thực hiện với nhiều đề xuất bao phủ nhiều lĩnh vực trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: giống, vắc xin nông nghiệp; năng lượng, sản xuất xanh và thông minh; y tế; đường sắt; giáo dục thông minh; sản phẩm công nghệ lõi; bán dẫn; hàng không, vũ trụ...

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tham luận, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến các vấn đề: Công nghệ chiến lược, năng lực nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ; phát triển nguồn nhân lực KHCN, ĐMST; liên kết viện - trường - doanh nghiệp; chuyển đổi số gắn với tăng trưởng kinh tế, đổi mới quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng bộ cơ sở dữ liệu…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của cơ quan thường trực; ý kiến của các bộ, ngành trung ương, cơ quan, địa phương. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao để tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm chất lượng, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn; có phương án xử lý các điểm nghẽn về CĐS. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định để triển khai thực hiện các chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến KHCN, ĐMST và CĐS. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút chuyên gia về CĐS, an ninh mạng; nghiên cứu cơ chế, chính sách bổ sung, bảo đảm phù hợp đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CĐS. Hoàn thiện các thủ tục, xây dựng và ban hành các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành các luật liên quan đến KHCN, ĐMST và CĐS theo đúng tiến độ được giao. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu được giao; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị; bảo đảm dữ liệu được cập nhật, đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp…