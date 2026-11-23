Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Lê Ngọc Châu; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau khi Đoàn đại biểu Quốc hội trình bày khái quát về kết quả Kỳ họp và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã lắng nghe, tiếp thu, trả lời các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực; triển khai đồng bộ các giải pháp để cụ thể hóa, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống; luôn chú ý lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cuộc sống, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân.

Đã cơ bản thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sát, có giá trị thực tiễn cao, rất cụ thể của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc năm 2026. Đây là những nội dung rất ý nghĩa đối với công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội và yêu cầu phát triển của thành phố Hải Phòng cũng như cả nước.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI được tiến hành ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 4 với trọng tâm là công tác lập pháp; cụ thể hóa các chiến lược, quyết sách của Đảng; giải quyết, xử lý những vấn đề thực tiễn, cấp bách, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống người dân...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của Kỳ họp về xây dựng thể chế, bảo đảm tính thống nhất hệ thống chính sách, tạo chuyển biến rõ ràng trong môi trường phát triển và chất lượng phục vụ, trọng tâm là giải phóng, khơi thông nguồn lực, khuyến khích phát triển, nâng cao niềm tin của người dân, doanh nghiệp; thông qua Kế hoạch phát triển KTXH năm 2027; hoàn thiện các quy định để khơi thông nguồn lực đất đai, bảo đảm công bằng, nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân; phân bổ, sử dụng nguồn lực chú trọng chất lượng, hiệu quả; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải trở thành động lực nâng cao năng suất nền kinh tế, đổi mới phương thức quản trị; tháo nút thắt về hạ tầng, tăng cường kết nối cho các vùng khó khăn ở Tây Nguyên, Tây Bắc, hành lang Đông - Tây với 3 dự án cao tốc; phát triển nhưng phải bảo đảm cuộc sống an ninh, an toàn cho người dân…

Thủ tướng cho biết, trong tháng 10 và đầu tháng 11/2026, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn theo kế hoạch và các công việc phát sinh. Cả hệ thống chính trị tập trung triển khai các nội dung chỉ đạo của Trung ương với tinh thần quyết liệt, vượt khó khăn, nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực để tăng tốc, bứt phá trong năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ đã khẩn trương, nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực thi các nhiệm vụ, giải pháp, với một số kết quả nổi bật.

Thứ nhất, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kiến tạo phát triển; xử lý những vướng mắc từ thực tiễn, khắc phục quy định chồng chéo, mâu thuẫn, tạo cơ sở pháp lý cho các mô hình kinh doanh và động lực tăng trưởng mới. Đặc biệt quan tâm việc tổ chức thi hành, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn để các quy định sớm đi vào cuộc sống.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng là một trong những điểm sáng lớn nhất trong công tác của Quốc hội, Chính phủ; tất cả những nội dung cơ bản mà Đảng đề ra về chiến lược, đường lối đều đã được thể chế hóa thành khuôn khổ pháp luật để tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý vững chắc cho Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện. Đến nay, ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIV, chúng ta đã cơ bản thể chế hóa đầy đủ các vấn đề mà thực tiễn đặt ra theo yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, Chính phủ đã rất quyết liệt phân cấp, phân quyền, cải cách rất mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và sẽ tiếp tục triển khai tinh thần này trên quy mô lớn, làm liên tục và khi còn bất kỳ điểm nghẽn cần tháo gỡ thì Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện triệt để, có hiệu quả.

Thứ hai, kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, làm cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống của Nhân dân. Trong 10 tháng, ngân sách nhà nước đã miễn, giảm, gia hạn 366,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí.

Thủ tướng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ ba, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực, lĩnh vực phát triển. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Giải ngân đầu tư công được gần 708,6 nghìn tỷ, đạt 74,1% kế hoạch, tăng 19,7% về tỉ lệ và tăng 217,5 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ. Quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển, đã xử lý, tháo gỡ vướng mắc 3.611 dự án - chiếm 72,8%, có tổng mức đầu tư 2.630.937 tỷ đồng. Thu hút vốn FDI 10 tháng tiếp tục là điểm sáng, vốn đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, riêng tháng 10 xuất siêu lớn 7,31 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỷ, tăng 11,4%, chiếm 86,2% tổng thu. Cơ cấu thu lành mạnh, chứng tỏ sức khỏe của nền kinh tế trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ tư, triển khai tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Chi khoảng 578 nghìn tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội, thu nhập người lao động tăng, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%...

Tập trung chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; ưu tiên củng cố hệ thống y tế; tiếp tục tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người dân. Đổi mới căn bản, mạnh mẽ lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Chính sách đối với nhà giáo, người học được quan tâm hơn; giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn kết hơn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thị trường. Nhiều chính sách lớn đã đi vào cuộc sống như miễn học phí, một bộ sách giáo khoa thống nhất; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các trường mầm non và phổ thông; 108/248 trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng.

Thứ năm, quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; công tác đối ngoại được triển khai toàn diện, hình ảnh, vị thế, uy tín đất nước ngày càng được nâng cao, các nhà đầu tư rất tin tưởng vào sự ổn định của Việt Nam và khuôn khổ chính sách phù hợp.

Thủ tướng đánh giá khái quát, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng với sự đồng hành, giám sát của Quốc hội và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Đảng, chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động và kết quả cụ thể.

Qua đó, tình hình KTXH năm 2026 đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện; đồng thời từng bước hình thành và củng cố những nền tảng vững chắc cho tăng trưởng, phát triển trong cả nhiệm kỳ, nổi bật là: Thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển; các động lực tăng trưởng ngày càng được tăng cường, các nguồn lực được khơi thông; phân bổ, sử dụng nguồn lực gắn với hiệu quả KTXH; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao có bước phát triển tích cực; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, ưu tiên nguồn lực phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được củng cố, tăng cường, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế đất nước.

Xây dựng từ sớm kịch bản tăng trưởng năm 2027

Thủ tướng cho biết, năm 2027 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực mang tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Để đạt các mục tiêu phát triển KTXH năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để huy động đủ nguồn lực rất lớn. Tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh từng tháng phù hợp với tình hình, diễn biến.

Thủ tướng cho biết Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong đó, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu. Phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn, đồng bộ hơn nữa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô. Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Cử tri thành phố Hải Phòng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nêu rõ phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế

Đồng thời, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng bộ để luật có hiệu lực đi vào cuộc sống. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, xác định rõ những việc cần làm, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định phân cấp, phân quyền và bố trí, phân bổ nguồn lực để địa phương, cấp cơ sở có điều kiện, năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; xử lý triệt để những vướng mắc trong vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành, địa phương.

Thủ tướng ghi nhận trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt vai trò, vị thế, đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng cho kết quả chung của cả nước. Nhiều chỉ tiêu cao hơn mức bình quân cả nước như tăng trưởng kinh tế quý III và 9 tháng (đạt 13,09% và 12,08%); sản xuất công nghiệp 10 tháng (đạt 15,12%); bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tháng 10 và 10 tháng (18,33% và 16,17%); giải ngân đầu tư công đến 31/10 (đạt 91,5%)…

Cử tri thành phố Hải Phòng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Lưu ý một số nội dung trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng có giải pháp thúc đẩy hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra đối với chỉ tiêu về GRDP quý IV, xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, chỉ số IIP, phát triển doanh nghiệp… Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn...

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung phát triển hạ tầng liên vùng, tạo kết nối thuận tiện hệ thống cảng biển, sân bay; nâng cao năng lực logistics. Nâng giá trị tạo ra trong nước từ công nghiệp và FDI; phát triển nhà cung ứng nội địa trong ngành điện tử, cơ khí chính xác, dịch vụ kỹ thuật cảng. Có giải pháp thúc đẩy khu vực tư nhân; hỗ trợ thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh. Quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê.

Với 10 kiến nghị của cử tri tại Hội nghị, Thủ tướng cho biết Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân Thủ tướng Chính phủ tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất; chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm rõ tiến độ, rõ kết quả và báo cáo cử tri thông qua đoàn đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đã phản hồi các kiến nghị, đề xuất cụ thể của cử tri liên quan công tác lập pháp, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, trong đó có tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho các đô thị chiến lược; phát triển nông nghiệp chất lượng cao, gắn với đầu ra, chế biến và bảo quản để nâng cao giá trị nông sản; huy động và khai thác hiệu quả nguồn vốn trong Nhân dân; tạo đột phá trong nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thế hệ trẻ và người lao động Việt Nam; kết nối chuyên gia, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài với những nhiệm vụ cụ thể; phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp đời sống gia đình; cải cách hành chính; việc làm; nhà ở; phát triển đồng đều các khu vực của Hải Phòng…

Về nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thế hệ trẻ và người lao động Việt Nam, Thủ tướng cho biết việc tạo bước chuyển quan trọng trong công tác dạy và học ngoại ngữ không chỉ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh mà còn tạo ra một nền tảng giáo dục vững chắc, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam có khả năng ngoại ngữ vững vàng, tiếp cận tri thức, văn hóa, khoa học - công nghệ toàn cầu và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, trao tặng quà cho bà Phạm Thị Chính là hộ nghèo, gia đình chính sách thờ cúng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, trao tặng quà cho bà Phạm Thị Chính là hộ nghèo, gia đình chính sách thờ cúng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về kết nối chuyên gia, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 336/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 105-KL/TW ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Hiện nay, Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài trình Quốc hội.

Với hệ thống các quy định của pháp luật đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành, Thủ tướng mong muốn các bộ ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai để thực hiện hiệu quả hơn nữa các mục tiêu phát triển trong thời gian tới; các cử tri tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền thành phố.