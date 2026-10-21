Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung TP Đà Nẵng

Quyết định mở ra bước ngoặt chiến lược, định hình không gian phát triển toàn diện cho TP Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia và khu vực.

Tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, kết nối toàn cầu

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và phần không gian biển thuộc thẩm quyền quản lý, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 11.870,34km².

Mục tiêu đến năm 2050, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống và có sức hấp dẫn quốc tế. Thành phố đóng vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước; trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại tự do, tài chính, khoa học - công nghệ và du lịch - di sản. Tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á và từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.

Dự báo quy mô dân số Đà Nẵng đến năm 2040 đạt khoảng 5,5 triệu người và tăng lên trên 6,5 triệu người vào năm 2050 (dân số thường trú khoảng 5,4 triệu người). Ngành du lịch dự kiến đón từ 130 đến 135 triệu lượt khách lưu trú vào năm 2050.

Quy hoạch xác lập mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp theo cấu trúc "3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang". Trong đó, 3 cực phát triển gồm: cực phía Bắc (đô thị Đà Nẵng hiện hữu mở rộng, Điện Bàn, Hội An, các khu đô thị lấn biển) tập trung dịch vụ, tài chính, du lịch và công nghệ cao; cực phía Nam (Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành) tập trung công nghiệp, năng lượng, logistics và đổi mới sáng tạo; cực liên kết Nam Hội An (Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn) phát triển đô thị mới, du lịch, thương mại.

Đáng chú ý, không gian đô thị thành phố sẽ được mở rộng qua các hoạt động lấn biển với quy mô khoảng 2.050ha tại khu vực vịnh Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu và phía Nam bán đảo Sơn Trà nhằm tạo ra các cực tăng trưởng mới. Đồng thời, quy hoạch định hướng hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) rộng khoảng 300 - 320ha, Khu thương mại tự do (FTZ) tại 7 vị trí chiến lược, cùng hệ thống đường sắt đô thị (Metro/LRT) và đường sắt tốc độ cao (HSR).