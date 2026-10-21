Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: QUANG NGUYỄN)

Quy hoạch mở ra không gian phát triển mới với định hướng đưa Đà Nẵng trở thành đô thị biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu và thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á.

Tầm nhìn chiến lược và mục tiêu phát triển

Theo Quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng, Đặc khu Hoàng Sa và phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 11.870,34km².

Mục tiêu đến năm 2050, Đà Nẵng phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; là trung tâm cấp quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại tự do, tài chính, khoa học-công nghệ, kinh tế số, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Tầm nhìn đến năm 2075, thành phố hướng tới đạt các tiêu chí của đô thị đặc biệt, kết nối toàn cầu và đứng trong nhóm các đô thị phát triển hàng đầu châu Á.

Về quy mô phát triển, dân số toàn thành phố ước đạt khoảng 5,5 triệu người vào năm 2040 và hơn 6,5 triệu người vào năm 2050. Lượng khách du lịch lưu trú ước đạt khoảng 130-135 triệu lượt vào năm 2050.

Nhà trưng bày Hoàng Sa - Đặc khu Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cấu trúc không gian: “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”

Quy hoạch định hướng tổ chức không gian phát triển Đà Nẵng theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp với cấu trúc trọng tâm:

Ba vùng phát triển: Vùng ven biển phía đông (tập trung công nghiệp, dịch vụ và đô thị); Vùng trung du, miền núi phía tây (phát triển sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, di sản); Vùng biển phía đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo khác.

Một góc trung tâm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: QUANG NGUYỄN)

Ba cực phát triển: Cực phía bắc (đô thị Đà Nẵng hiện hữu mở rộng, Điện Bàn, Hội An - hạt nhân về tài chính, du lịch, công nghệ cao); cực phía nam (Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành - trung tâm công nghiệp, năng lượng, logistics); Cực liên kết Nam Hội An (Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn - phát triển đô thị mới, du lịch, thương mại).

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng hình thành các khu đô thị lấn biển đa chức năng (đô thị, du lịch, dịch vụ, thương mại) nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Không gian lấn biển được tổ chức bảo đảm phát triển hài hòa với hệ sinh thái, tối ưu hóa sử dụng đất và bảo đảm quyền tiếp cận biển liên tục của cộng đồng.

Các khu vực nghiên cứu lấn biển trọng điểm gồm: khu vực cảng Liên Chiểu (khoảng 450ha), vịnh Đà Nẵng (khoảng 1.500ha), phía nam Sơn Trà (khoảng 100 ha) và các vị trí tiềm năng phía nam thành phố.

Cảng Đà Nẵng. (Ảnh: QUANG NGUYỄN)

Hai trục liên kết bắc-nam: Trục phía đông (gắn với Quốc lộ 1, cao tốc bắc-nam, đường sắt tốc độ cao và đường bộ ven biển); Trục phía tây (gắn với đường Hồ Chí Minh và Đông Trường Sơn).

Bốn hành lang đông-tây: Hình thành trên cơ sở các tuyến Quốc lộ 40B, 14E, 14D, 14G, tăng cường kết nối khu vực ven biển với vùng trung du, miền núi và các cửa khẩu quốc tế.

Hình thành mạng lưới 30 đô thị và các khu chức năng động lực

Đến năm 2050, toàn thành phố có khoảng 30 đô thị. Trong đó, định hướng hình thành 4 đô thị loại II đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt gồm: Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn. Đặc khu Hoàng Sa được xác định là đơn vị hành chính đặc thù, tập trung thực thi bảo vệ chủ quyền biển đảo, nghiên cứu khoa học biển và phát triển kinh tế biển bền vững.

Về định hướng phát triển các khu chức năng, quy hoạch xác định 3 khu du lịch quốc gia tiềm năng, bao gồm: Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Khu du lịch quốc gia Cù Lao Chàm và Khu du lịch quốc gia Bà Nà.

Du khách tham quan Hội An. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Kinh tế-Công nghệ: Mở rộng Khu công nghệ cao Đà Nẵng (quy mô 1.710ha), Khu công nghệ thông tin tập trung (341ha), Khu kinh tế mở Chu Lai (27.040ha) và Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang (31.060ha).

Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính: Tập trung đưa vào hoạt động hiệu quả các khu chức năng của Khu thương mại tự do Đà Nẵng; phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại lõi đô thị hiện hữu phía bắc và các khu đô thị lấn biển.

Hạ tầng Logistics: Đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu thành cửa khẩu quốc tế và nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Chu Lai thành trung tâm logistics hàng không.

Việc thực hiện quy hoạch được phân kỳ theo các giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 2026-2030: Hoàn thiện hệ thống quy hoạch chuyên ngành, ưu tiên hạ tầng khung chiến lược; tập trung nguồn lực triển khai các dự án động lực về Trung tâm Tài chính, Khu thương mại tự do, cảng Liên Chiểu và các dự án đô thị lấn biển.

Cảng Liên Chiểu Đà Nẵng. (Ảnh: ĐX)

Giai đoạn 2030-2040: Hoàn thiện chuỗi đô thị ven biển đa cực; đầu tư hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn (Metro/LRT, đường sắt tốc độ cao HSR) gắn với mô hình phát triển đô thị nén (TOD).

Giai đoạn 2040-2050 và sau 2050: Hoàn thiện cấu trúc đô thị đa cực, hạ tầng xanh và hạ tầng số; duy trì đà phát triển cân bằng, bền vững giữa kinh tế, bảo tồn tài nguyên di sản và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, biển đảo.

Sau năm 2050, thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển theo hướng cân bằng giữa đô thị và nông thôn, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên, di sản và cảnh quan, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh và kết nối toàn cầu.