Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn 2075

Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, thông minh, xanh và bền vững. Đồng thời, là cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ chất lượng cao và du lịch quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Theo quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa, với diện tích tự nhiên khoảng 8.706km². Thời hạn quy hoạch gồm các mốc ngắn hạn đến năm 2030, năm 2040; dài hạn đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075.

Một trong những định hướng đáng chú ý là tổ chức không gian đô thị Khánh Hòa theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gồm 2 phân vùng phát triển, 3 cực động lực và 4 hành lang kết nối.

Hai phân vùng gồm vùng động lực kinh tế biển phía đông và vùng chức năng nông nghiệp, lâm nghiệp, đô thị sinh thái phía tây. Ba cực động lực được xác định gắn với các khu vực phát triển trọng điểm của tỉnh.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Cụ thể, cực phía Bắc lấy Khu Kinh tế Vân Phong làm trung tâm phát triển công nghiệp và logistics biển. Cực trung tâm gồm vùng đô thị Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, tập trung phát triển hành chính, dịch vụ, du lịch và công nghiệp công nghệ cao. Trong khi đó, cực phía Nam gắn với đô thị Phan Rang, định hướng phát triển du lịch, văn hóa, năng lượng sạch và công nghiệp xanh.

Trên cơ sở đó, quy hoạch xác định 4 hành lang phát triển, gồm một hành lang Bắc - Nam kết nối chuỗi đô thị ven biển từ Vân Phong đến Cà Ná và 3 hành lang Đông - Tây kết nối Vân Phong - Buôn Ma Thuột, Nha Trang - Diên Khánh - Khánh Vĩnh và Phan Rang - Tháp Chàm - Tây Nguyên.

Các hành lang được hình thành trên cơ sở hệ thống đường bộ cao tốc, quốc lộ, đường sắt và các tuyến giao thông chiến lược. Định hướng này nhằm tăng cường liên kết giữa các cực tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển và kết nối Khánh Hòa với khu vực Tây Nguyên.

Một góc Khu kinh tế Vân Phong.

Cùng với tổ chức không gian đô thị, quy hoạch định hướng phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không. Trong đó, chú trọng nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, phát triển Cảng hàng không quốc tế Vân Phong, hệ thống cảng biển, đường sắt tốc độ cao và các tuyến giao thông liên vùng.

Việc kết nối các loại hình vận tải được đặt trong tổng thể phát triển đô thị và kinh tế của tỉnh, gắn các trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ, du lịch với hệ thống giao thông chiến lược. Qua đó, tạo điều kiện tăng cường kết nối giữa khu vực ven biển với nội địa, giữa Khánh Hòa với Tây Nguyên và các vùng kinh tế lân cận.

Theo lộ trình quy hoạch, đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I, gồm 15 đô thị. Đến năm 2040, tỉnh hình thành hệ thống 5 đô thị loại II; đến năm 2050 hoàn chỉnh hệ thống 21 đô thị loại II, loại III và các khu theo cơ chế đặc thù.

Về quy mô dân số, toàn tỉnh dự kiến có khoảng 2,7 - 2,8 triệu người vào năm 2030, khoảng 3,7 - 3,8 triệu người vào năm 2040 và khoảng 5 - 5,1 triệu người vào năm 2050. Diện tích đất xây dựng toàn đô thị đến năm 2050 dự kiến khoảng 176.860 - 179.810ha.