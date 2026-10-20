Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa

Ngày 20-10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ quan trọng của cả nước.

Một góc đô thị Nha Trang.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa, với diện tích tự nhiên khoảng 8.706,75km². Thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, năm 2040, dài hạn đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch xác định mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị loại I, thành phố hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, trung tâm kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ chất lượng cao và du lịch quốc tế.

Một góc đô thị Phan Rang.

Về quy mô dân số, dự kiến đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 2,7 - 2,8 triệu người; năm 2040 khoảng 3,7 - 3,8 triệu người; năm 2050 có khoảng 5 - 5,1 triệu người. Đất xây dựng toàn đô thị đến năm 2050 khoảng 176.860 - 179.810ha.

Điểm đáng chú ý, không gian đô thị Khánh Hòa được tổ chức theo mô hình đa cực, đa trung tâm, với cấu trúc 2 phân vùng phát triển, 3 cực động lực và 4 hành lang kết nối.

Trong đó, 2 phân vùng gồm vùng động lực kinh tế biển phía đông và vùng chức năng nông nghiệp, lâm nghiệp, đô thị sinh thái phía tây.

Ba cực động lực gồm: Cực phía bắc lấy Khu Kinh tế Vân Phong làm trung tâm phát triển công nghiệp, logistics biển; cực trung tâm gồm vùng đô thị Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, phát triển hành chính, dịch vụ, du lịch và công nghiệp công nghệ cao; cực phía nam gắn với đô thị Phan Rang, phát triển du lịch, văn hóa, năng lượng sạch và công nghiệp xanh.

Bốn hành lang phát triển gồm 1 hành lang Bắc - Nam kết nối chuỗi đô thị ven biển từ Vân Phong đến Cà Ná và 3 hành lang Đông - Tây kết nối Vân Phong - Buôn Ma Thuột, Nha Trang - Diên Khánh - Khánh Vĩnh và Phan Rang - Tháp Chàm - Tây Nguyên. Các hành lang này được hình thành trên cơ sở hệ thống đường bộ cao tốc, quốc lộ, đường sắt và các tuyến giao thông chiến lược, tạo sự liên kết giữa các cực tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển và tăng cường kết nối Khánh Hòa với khu vực Tây Nguyên.

Vùng lõi khu đô thị mới Cam Lâm.

Theo lộ trình, đến năm 2030, Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I, gồm 15 đô thị; đến năm 2040 hình thành hệ thống 5 đô thị loại II và đến năm 2050 hoàn chỉnh hệ thống 21 đô thị loại II, loại III và các khu theo cơ chế đặc thù.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, phát triển Cảng hàng không quốc tế Vân Phong, hệ thống cảng biển, đường sắt tốc độ cao và các tuyến giao thông liên vùng…

Thủ tướng giao UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố công khai quy hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai các quy hoạch cấp dưới và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt.