Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đến năm 2045

Phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch là định hướng phân bổ không gian phát triển hợp lý, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đặc thù của khu vực kinh tế cửa khẩu. Quy hoạch đảm bảo kế thừa các định hướng còn phù hợp, tạo động lực đột phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội cho tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại, có kiến trúc cảnh quan văn minh đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng đất hiệu quả, bền vững.

Về tính chất chức năng, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, được xác định là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch và công nghiệp lớn của vùng trung du và miền núi phía Bắc; là đầu mối hạ tầng giao thông quan trọng của quốc gia mang sứ mệnh kết nối chiến lược giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Đây cũng là khu kinh tế tổng hợp, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tế; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị biên giới với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia.

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, quy hoạch đặt ra các chỉ tiêu về dân số và đất đai: cụ thể đến năm 2035, quy mô dân số dự kiến khoảng 235.000 - 240.000 người; đất xây dựng đô thị và khu kinh tế khoảng 10.630 - 11.000 ha; đến năm 2045 khu kinh tế có quy mô dân số tăng lên khoảng 295.000 - 300.000 người; đất xây dựng đạt khoảng 13.200 - 13.700 ha.

Không gian phát triển toàn bộ khu kinh tế được cấu trúc thành 3 phân vùng trọng điểm.

Vùng 1 có diện tích khoảng 19.123 ha; dân số năm 2045 khoảng 71.000 - 71.200 người; bao gồm các khu vực sát biên giới thuộc xã Đồng Đăng và một phần các xã Hoàng Văn Thụ, Cao Lộc. Đây là vùng động lực kinh tế của khu kinh tế cửa khẩu, là đầu mối giao thông, cửa ngõ giao lưu phát triển theo hướng hiện đại, thông minh; tích hợp đồng bộ hệ thống cửa khẩu, đường sắt, trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, cảng cạn, thương mại biên giới và dịch vụ logistics.

Vùng 2 có diện tích rộng khoảng 12.774 ha; dân số năm 2045 khoảng 203.000 - 207.000 người bao gồm các phường Tam Thanh, một phần phường Kỳ Lừa, Đông Kinh, Lương Văn Tri và một phần xã Khánh Khê. Vùng giữ vai trò cực tăng trưởng động lực phía Bắc của tỉnh, là đô thị dịch vụ đa ngành, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và hậu cần cho phát triển logistics của tỉnh.

Vùng 3 có diện tích rộng khoảng 7.502 ha, dân số năm 2045 khoảng 21.000 - 21.800 người. Bao gồm một phần các phường: Kỳ Lừa, Đông Kinh, Lương Văn Tri và một phần xã Chiến Thắng. Đây là vùng phát triển mới, cửa ngõ phía Nam, định hướng trở thành đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch và trọng điểm công nghiệp gắn với hệ thống kho tàng, bến bãi, đóng vai trò đầu mối trung chuyển cấp vùng và quốc gia, tạo nền tảng vững chắc để hình thành khu thương mại tự do trong tương lai.

Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là hành lang pháp lý vững chắc, là "chìa khóa" chiến lược để Lạng Sơn huy động các nguồn lực đầu tư, khơi thông dòng chảy kinh tế biên mậu và nâng tầm vị thế của khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia trong kỷ nguyên mới.