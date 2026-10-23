Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: chinhphu.vn

Cụ thể, tại Quyết định 2031/QĐ-TTg ngày 22/10/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau đó, ông Nguyễn Huy Ngọc bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng; tiếp đến HĐND tỉnh Phú Thọ bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Ngọc quê xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông được giao phụ trách lĩnh vực y tế. Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y khoa Bắc Thái năm 1994, ông Ngọc học thêm thạc sĩ Quản lý kinh tế và cử nhân Ngôn ngữ Anh.

Hơn 30 năm công tác, ông từng là bác sĩ tại cơ sở y tế tuyến huyện, công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, rồi lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó giám đốc và Giám đốc bệnh viện; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Ngày 25/10/2024, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2022, ông được công nhận và bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Y học. Cuối năm 2025, ông Ngọc được bổ nhiệm chức danh giáo sư, trở thành giáo sư ngành Y học đầu tiên của tỉnh Phú Thọ./.