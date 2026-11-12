Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Ngọc Sơn đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN)
Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Phan Duy Anh đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Mạnh Hùng đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Thái Quỳnh Mai Dung đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)