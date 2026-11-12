Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn

Hơn 7.300 ha đất có nguồn gốc nông, lâm trường đang được đề xuất bàn giao về các xã, phường quản lý. Để đẩy nhanh tiến độ, Hà Nội yêu cầu hoàn thành việc tiếp nhận nguyên trạng quỹ đất này ngay trong tháng 11, trước khi xây dựng phương án sử dụng phù hợp quy hoạch và nhu cầu phát triển. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường chỉ đạo tại cuộc họp chiều 11/11.