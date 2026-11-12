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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chiều 12/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Ngọc Sơn đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Ngọc Sơn đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Phan Duy Anh đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Phan Duy Anh đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Mạnh Hùng đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Mạnh Hùng đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Thái Quỳnh Mai Dung đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Thái Quỳnh Mai Dung đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-chinh-phu-le-minh-hung-tra-loi-chat-van-post1147901.vnp