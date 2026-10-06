Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm Lào: Đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Việt Đức)

Xung lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, cùng phát triển giữa hai nước

Đánh giá cao chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho biết, đây là chuyến thăm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, qua đó đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái. Đồng thời, chuyến thăm tái khẳng định quyết tâm triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian qua.

Đây cũng là chuyến thăm mang tính truyền thống sau khi hai bên hoàn tất Đại hội của mỗi Đảng, gồm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, đây còn là chuyến thăm Lào đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng kể từ khi được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy việc triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác, nhất là những nội dung đã được thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào vừa qua. Có thể nói, đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng.

Bên cạnh đó, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhận định, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Nền tảng chính trị vững chắc và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước do các vị lãnh đạo kính yêu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công xây đắp, được các thế hệ lãnh đạo tiếp theo không ngừng vun đắp, ngày càng bền chặt và phát triển.

Cùng với đó, hai nước tiếp tục nỗ lực để hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, nhất là trong bối cảnh hai nước đang thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội hiện nay. Hai bên chú trọng phát triển toàn diện, tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng tăng trưởng, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Nhờ sự thúc đẩy của lãnh đạo hai nước, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ USD trong năm 2025; trong 8 tháng đầu năm 2026, con số này đạt xấp xỉ 1,65 tỷ USD. Đầu tư giữa hai nước cũng tăng, nhất là đầu tư của Việt Nam vào Lào. Hiện Việt Nam là nhà đầu tư hàng đầu tại Lào. Từ khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, số dự án tăng lên, nhất là các dự án chất lượng cao trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp, dịch vụ…, tạo cơ sở để hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Đại sứ Khamphao Ernthavanh hy vọng, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ là đóng góp quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, cùng phát triển giữa hai nước.

Cũng theo bà, thời gian qua, Chính phủ hai nước đã cùng thúc đẩy nhiều dự án hợp tác. Trong thời gian tới, hợp tác sẽ tiếp tục được mở rộng, nhất là về kinh tế số, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo, năng lượng, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai nước cũng tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân hai bên khảo sát thực tiễn, nắm bắt năng lực của nhau, từ đó cùng triển khai các thỏa thuận và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao.

Đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh tiêu biểu của tỉnh Khammouane (Lào) tham quan, giao lưu văn hóa, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập tại tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet)

Gắn kết chiến lược

Việt Nam-Lào đang nhấn mạnh yêu cầu đưa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” đi vào chiều sâu. Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, nội hàm “gắn kết chiến lược” thể hiện tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo hai nước: mọi dự án, mọi thỏa thuận đã nhất trí đều phải được tổ chức thực hiện và chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Để triển khai nội hàm này, nhà ngoại giao cho rằng cần tập trung vào bốn nội dung chính:

Thứ nhất, kết nối kinh tế và hạ tầng. Đây là yêu cầu hết sức cần thiết, bởi hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.000 km. Việc xây dựng hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng (điện lực), cửa khẩu biên giới và hạ tầng số có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp hai nước xích lại gần nhau hơn và đáp ứng yêu cầu của thời đại. Đây là khâu then chốt nhất trong kết nối giữa hai nước.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng nhất về lâu dài đối với cả hai nước. Hai bên đã thống nhất tăng cường hơn nữa hợp tác giáo dục. Thời gian qua, hai nước đã nâng chỉ tiêu học bổng cho sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam lên hơn 1.300 người mỗi năm, đồng thời duy trì các chương trình trao đổi, nghiên cứu chuyên đề hằng năm dành cho cán bộ lãnh đạo Lào. Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực từ cấp lãnh đạo đến học sinh, sinh viên, giúp lực lượng này, nhất là phía Lào, nâng cao năng lực về khoa học, công nghệ, quản lý và các lĩnh vực khác, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hai bên cũng đã thống nhất thành lập Trường Đại học hữu nghị Lào-Việt Nam tại Lào, hiện đang được triển khai.

Thứ ba, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, Lào và Việt Nam cần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về dữ liệu, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng và hạ tầng số, phục vụ đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ tư, tăng cường kết nối giữa các địa phương và nhân dân hai nước. Quan hệ hai nước không chỉ dừng ở cấp Trung ương mà phải được triển khai từ Trung ương đến địa phương, với sự đồng hành của nhân dân. Cần đẩy mạnh giao lưu, thăm viếng giữa các tỉnh, thành phố của hai nước để nhân dân ngày càng gắn bó thân thiết. Đặc biệt, cần tạo điều kiện cho thế hệ trẻ giao lưu, học hỏi để hiểu sâu sắc hơn về quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Nếu thanh niên không hiểu, không thấu cảm thì trong tương lai, quan hệ này khó có thể bền chặt. Khi thế hệ lãnh đạo đi trước đã lần lượt khuất bóng, thế hệ trẻ cần kế thừa truyền thống mà các bậc tiền bối dày công gây dựng. Đó là mối quan hệ được hình thành từ lịch sử, được tiếp nối và phát triển để mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

“Tôi cho rằng đó chính là mục tiêu của lãnh đạo hai nước khi bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” nhằm làm cho quan hệ ngày càng sâu sắc hơn, tức là lời nói đi đôi với việc làm, làm thực chất, có hiệu quả cụ thể, chứ không dừng lại ở tuyên bố”, Đại sứ nhấn mạnh.

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là một trong những điểm nút giao thương huyết mạch trên Hành lang kinh tế Đông - Tây. Hiện nay, các cặp cửa khẩu tuyến biên giới Việt Nam-Lào bao gồm 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính và 18 cửa khẩu phụ. (Nguồn: Báo Thanh niên)

Để tình hữu nghị mãi ngân vang

Kết nối hạ tầng được xem là một trong những trụ cột của quan hệ gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá, kết nối giao thông và logistics là mắt xích quan trọng nhất trong giai đoạn phát triển hiện nay. Lào đã có chính sách kết nối khu vực, chuyển từ một quốc gia không có biển thành quốc gia kết nối với khu vực và quốc tế.

Thời gian qua, lãnh đạo hai nước đã cùng thảo luận và thống nhất các ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng, trong đó có những dự án lớn như đường cao tốc Hà Nội-Vientiane và Dự án đường sắt Lào-Việt Nam. Đây là sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam giúp Lào trở thành quốc gia kết nối khu vực, tạo điều kiện mở rộng vận tải logistics bằng đường biển qua lãnh thổ Việt Nam.

Bà cho rằng nếu các dự án nêu trên được triển khai hiệu quả, nhất là các tuyến đường kết nối đang được khẩn trương thi công và có thể hoàn thành vào năm 2030, việc vận chuyển hàng hóa từ Lào ra biển hoặc kết nối với khu vực sẽ đạt chất lượng cao hơn, giảm thời gian và chi phí vận tải, rút ngắn thời gian giao hàng, bảo đảm chất lượng sản phẩm khi ra thị trường bên ngoài.

Bên cạnh vận tải, lĩnh vực năng lượng điện cũng giữ vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế. Lào có thế mạnh về thủy điện, điện gió và điện mặt trời. Lào mong muốn phía Việt Nam tiếp tục quan tâm đầu tư hơn nữa vào ngành điện, nhất là các dự án điện gió quy mô lớn.

Về thương mại biên giới, hai nước có hơn 2.000 km đường biên giới chung, với nhiều địa phương tiếp giáp nhau. Đây là điều kiện thuận lợi để thương mại biên giới ngày càng phát triển, đồng thời tạo thuận lợi cho nhân dân khu vực biên giới giao thương, hợp tác kinh doanh theo chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam để phát triển các tuyến đường kết nối Việt Nam-Lào, sớm hiện thực hóa các dự án hai bên đã thống nhất. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ kết nối thành công về hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại và chuyển đổi số, tạo nền tảng quan trọng để tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Khi hoàn thành những nội dung này, chất lượng hợp tác sẽ được nâng lên, mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Có thể nói, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào là nền tảng quan trọng nhất, nhất là hợp tác chính trị và kinh tế. Đây là mối quan hệ được hình thành trong lịch sử, được lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, đồng thời là nền tảng để thế hệ trẻ hôm nay có trách nhiệm kế thừa, phát huy và thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong tương lai.

“Không có lực lượng nào có thể làm lung lay quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào”, Đại sứ khẳng định.